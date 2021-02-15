Минсельхоз исключил возможность дефицита сахара

В 2021 году посевные площади под сахарной свёклой будут расширены на 14,4%, до 1,06 млн га. Её производство составит не менее 40 млн тонн, сахара — порядка 6 млн тонн, что соответствует уровню внутреннего потребления этой продукции. С учётом накопленных переходящих остатков это будет способствовать сохранению стабильной ситуации в отрасли, а риск дефицита сахара исключён, — приводит «Интерфакс» выдержку из сообщения министерства.