Резкое похолодание сказалось на добыче нефти в США

Добыча нефти в США сократилась примерно на 2 млн баррелей в сутки из-за непривычно холодной погоды в некоторых районах страны. Такие оценки привело во вторник агентство Bloomberg

Как оно отмечает, одной из главных причин этого стало снижение температуры и снегопады в штате Техас. Они вызвали отключение электроэнергии и перебои в доставке энергоносителя. Согласно оценкам Минэнерго США, суточный объем добычи нефти в стране составлял в среднем в январе этого года 11 млн баррелей.

В связи с непогодой в США приостановили работу некоторые НПЗ. Как отмечается в материале, их суммарная перерабатывающая мощность оценивается в 3 млн баррелей в сутки.

Сокращение добычи способствовало повышению стоимости энергоносителя. В понедельник цена поставок нефти марки WTI в марте превысила $60. До этого в последний раз ее стоимость достигала этой отметки в январе 2020 года.

Национальная метеорологическая служба США опубликовала предупреждение о снежных бурях и обледенении на обширной территории от Среднего Запада до восточного побережья страны. Предупреждение касается около 200 млн человек.