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Bloomberg: в США суточная добыча нефти упала на 2 млн баррелей из-за резкого похолодания 

ТАСС и ещё 7 2 часа назад
Резкое похолодание сказалось на добыче нефти в США
Фото: depositphotos.com
Добыча нефти в США сократилась примерно на 2 млн баррелей в сутки из-за непривычно холодной погоды в некоторых районах страны. Такие оценки привело во вторник агентство Bloomberg.
Как оно отмечает, одной из главных причин этого стало снижение температуры и снегопады в штате Техас. Они вызвали отключение электроэнергии и перебои в доставке энергоносителя. Согласно оценкам Минэнерго США, суточный объем добычи нефти в стране составлял в среднем в январе этого года 11 млн баррелей.
В связи с непогодой в США приостановили работу некоторые НПЗ. Как отмечается в материале, их суммарная перерабатывающая мощность оценивается в 3 млн баррелей в сутки.
Сокращение добычи способствовало повышению стоимости энергоносителя. В понедельник цена поставок нефти марки WTI в марте превысила $60. До этого в последний раз ее стоимость достигала этой отметки в январе 2020 года.
Национальная метеорологическая служба США опубликовала предупреждение о снежных бурях и обледенении на обширной территории от Среднего Запада до восточного побережья страны. Предупреждение касается около 200 млн человек.
Как передает портал poweroutage.us, из-за резкого похолодания около 5 млн жителей пяти штатов остались без электричества, в том числе свыше 4,3 млн в Техасе. В Далласе (штат Техас) температура снизилась до минус 16 градусов Цельсия, в Оклахома-Сити (штат Оклахома) — до минус 21, в Канзас-Сити (штат Миссури) — до минус 35 градусов.
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Комментарии 1
Экономика , Минэнерго , Bloomberg
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