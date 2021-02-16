В январе 2021 года производство сахара, подсолнечного масла и сопутствующих им продуктов в России обвалилось как по сравнению с декабрем, так и в годовом выражении. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает «Интерфакс»

Результаты получены на фоне заморозки цен на эти товары в конце прошлого года. С помощью таких мер правительство пыталось справиться с повышением их стоимости в магазинах.

Нерафинированного масла и его фракций произведено 439,7 тысячи тонн, на 12 процентов меньше, чем в предыдущем месяце, и на 10,4 процента меньше, чем в январе 2020 года. С рафинированным подсолнечным маслом и его фракциями ситуация хуже — 150,5 тысячи тонн, минус 26,2 и 20,2 процента соответственно. На 29,6 и 17,4 процента выработано меньше маргарина.

Производство свекловичного сахара (200,8 тысячи тонн) упало на 69,5 процента в месячном и на 62,7 процента в годовом выражении. В Росстате объяснили столь резкое по сравнению с декабрем падение окончанием сезона переработки сахарной свеклы, а годовой обвал связали с плохим урожаем 2020 года.

Соглашения правительства с поставщиками и продавцами предусматривают предельные оптовые и розничные цены. Для опта стоимость сахара составляет 36 рублей за килограмм, а подсолнечного масла — 95 рублей.

В январе сообщалось, что небольшие торговые сети начали испытывать дефицит товаров. В правительстве заявили , что ситуация под контролем, а практику введения предельных цен могут распространить на другие категории товаров.