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В России после заморозки цен обвалилось производство сахара и масла 

Lenta.ru 1 час назад
В январе 2021 года производство сахара, подсолнечного масла и сопутствующих им продуктов в России обвалилось как по сравнению с декабрем, так и в годовом выражении. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает «Интерфакс».
Результаты получены на фоне заморозки цен на эти товары в конце прошлого года. С помощью таких мер правительство пыталось справиться с повышением их стоимости в магазинах.
Нерафинированного масла и его фракций произведено 439,7 тысячи тонн, на 12 процентов меньше, чем в предыдущем месяце, и на 10,4 процента меньше, чем в январе 2020 года. С рафинированным подсолнечным маслом и его фракциями ситуация хуже — 150,5 тысячи тонн, минус 26,2 и 20,2 процента соответственно. На 29,6 и 17,4 процента выработано меньше маргарина.
Производство свекловичного сахара (200,8 тысячи тонн) упало на 69,5 процента в месячном и на 62,7 процента в годовом выражении. В Росстате объяснили столь резкое по сравнению с декабрем падение окончанием сезона переработки сахарной свеклы, а годовой обвал связали с плохим урожаем 2020 года.
Соглашения правительства с поставщиками и продавцами предусматривают предельные оптовые и розничные цены. Для опта стоимость сахара составляет 36 рублей за килограмм, а подсолнечного масла — 95 рублей.
Экономика России оказалась под угрозой коллапса из-за мирового курса
В январе сообщалось, что небольшие торговые сети начали испытывать дефицит товаров. В правительстве заявили, что ситуация под контролем, а практику введения предельных цен могут распространить на другие категории товаров.
Позднее министр экономического развития Максим Решетников признал, что принятые в конце декабря меры сработали не в полном объеме. Тем не менее не исключено, что их продлят и позже апреля, хотя решение об этом примут только в марте.
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Экономика , Видео , Максим Решетников , Росстат , Интерфакс
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