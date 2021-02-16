Курс доллара: назван потолок укрепления для рубля 

Аналитик «Альпари» Анна Бодрова считает, что курс доллара не опустится ниже 73 рублей. Об этом пишет «Российская газета».

Бодрова отметила, что российская валюта способна укрепиться до 73 рублей за доллар до конца февраля и ненадолго остаться на этой отметке. Однако в итоге «американец» вернется к 74-75 рублям. По ее мнению, при нефтяных ценах в 60-65 долларов за бочку такой курс вполне обоснован.

Аналитик напомнила, что в 2019 году доллар стоил 62-63 рубля, но сейчас даже 73 рубля — слишком дешево, так как для восстановления российской экономики после пандемии нужна слабая валюта.

Эксперт допустила, что в моменте доллар может оказаться в точке 72,80-72,85 рубля, но это плохо для экономики и поэтому не продлится долго. Более привлекательного курса для покупки валюты точно не будет, подчеркнула она.

По мнению Бодровой, евро до конца весны останется в границах от 89 до 91 рубля.

Эксперт добавила, что пока у рубля нет дополнительных факторов поддержки: бизнесу не обещали налоговых послаблений и льготных кредитов, рабочих мест создается не так много, а многие антикризисные меры, включая повышенное пособие по безработице, отменены.

Как писал «Рамблер», на торгах Мосбиржи вечером 15 февраля курс доллара падал на 42,75 копейки, до 73,29 рубля. Евро потерял 41 копейку и стоил 88,92 рубля (впервые с 21 января).