России предрекли роль «углеродного офшора» в спасающем климат мире

Советник президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев заявил, что из-за «климатических амбиций» США и Евросоюза может пострадать российская экономика. Об этом пишет «Коммерсант».

Эдельгериев напомнил, что Евросоюз планирует ввести налог на выбросы CO2 для импортных товаров, США вернулись в Парижское соглашение по климату и даже Китай вводит национальную систему торговли выбросами, планируя добиться углеродной нейтральности к 2060 году.

Советник президента подчеркнул, что группа промышленно развитых государств вводит углеродное регулирование, в то время как у России нет полноценного мониторинга выбросов парниковых газов.

«В этой системе нам может быть отведена роль «углеродного офшора» с последующими отраслевыми санкциями», — предупредил он.

По мнению Эдельгериева, в мире появится «климатический клуб», в который не попадут страны с углеродоемкой экономикой, в том числе и Россия.

«Это может привести к росту напряженности и давления на Россию: возможно, дальше будут накладываться запреты на финансирование углеводородных проектов», — заявил он.

Эдельгериев считает, что это может коснуться проектов в Арктике, а также грозит отказом иностранцев от российских энергоносителей и некоторых товаров из-за высокой углеродоемкости.

Как писал «Рамблер», ранее автор Frankfurter Allgemeine Zeitung Катарина Вагнер рассказала , что Россия больше остальных пострадала от глобального потепления: температура в стране повышается примерно в два с половиной раза быстрее, чем в среднем по миру, поскольку в Арктике тает все больше и больше льда. Лесные пожары в России становятся все масштабнее.