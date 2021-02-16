Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
22.02 – 01.03
$
72.00
86.76
Индексы и котировки Brent
63.05
+0.02 Золото
1806.86
–0.04 РТС
1496.40
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
16.02
1.2149
+0.0116
03.02
1.2033
12.02
03.02

Российской экономике предрекли коллапс 

Мария Иванова 1 час назад
России предрекли роль «углеродного офшора» в спасающем климат мире
Фото: Reuters
Советник президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев заявил, что из-за «климатических амбиций» США и Евросоюза может пострадать российская экономика. Об этом пишет «Коммерсант».
Эдельгериев напомнил, что Евросоюз планирует ввести налог на выбросы CO2 для импортных товаров, США вернулись в Парижское соглашение по климату и даже Китай вводит национальную систему торговли выбросами, планируя добиться углеродной нейтральности к 2060 году.
Советник президента подчеркнул, что группа промышленно развитых государств вводит углеродное регулирование, в то время как у России нет полноценного мониторинга выбросов парниковых газов.

«В этой системе нам может быть отведена роль «углеродного офшора» с последующими отраслевыми санкциями», — предупредил он.

По мнению Эдельгериева, в мире появится «климатический клуб», в который не попадут страны с углеродоемкой экономикой, в том числе и Россия.

«Это может привести к росту напряженности и давления на Россию: возможно, дальше будут накладываться запреты на финансирование углеводородных проектов», — заявил он.

Эдельгериев считает, что это может коснуться проектов в Арктике, а также грозит отказом иностранцев от российских энергоносителей и некоторых товаров из-за высокой углеродоемкости.
Как писал «Рамблер», ранее автор Frankfurter Allgemeine Zeitung Катарина Вагнер рассказала, что Россия больше остальных пострадала от глобального потепления: температура в стране повышается примерно в два с половиной раза быстрее, чем в среднем по миру, поскольку в Арктике тает все больше и больше льда. Лесные пожары в России становятся все масштабнее.
Вагнер подчеркнула, что планы ЕС ввести налог на выбросы CO2 для импорта беспокоят российскую промышленность: налог распространится на нефть, газ, уголь, металлы и удобрения. Потери российских компаний из-за этого могут составить 3-4,8 миллиарда долларов в год. Эколог-экономист Георгий Сафонов отметил, что для России гораздо выгоднее было бы повысить налоги на СО2 на собственной территории, чем платить ЕС.
Видео дня. Мишустин поручил к апрелю собрать реальные данные о зарплатах бюджетников
Комментарии 1
Экономика , Георгий Сафонов , Катарина Вагнер , ЕС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение