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Россия нашла замену мигрантам для работы в полях 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Мигрантов частично заменят студентами в России
Фото: ТАСС
Минсельхоз планирует постепенно сокращать количество мигрантов на сезонных работах, заменой им могут стать студенты. Об этом заявил первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов, пишет «Российская газета».
Ведомство нашло решение проблемы и станет приглашать студентов, начиная с профтехучилищ, заканчивая высшими учебными заведениям. Хатуов отметил, что фермеры и крупные агрокомпании должны обеспечивать нормальные условия для работы в поле.

«Потому что привыкли эксплуатировать некоторых, как рабов на плантациях. Давайте мы будем специалистов готовить, а вы будете организовывать и создавать условия. Нам нужны наши квалифицированные специалисты», — сказал он.

Ранее Минсельхоз оценивал дефицит сезонных иностранных рабочих в 38,2 тысячи человек.
Трудовые мигранты стали выводить больше денег из России
Ранее Хатуов попросил власти открыть границу для мигрантов в виде исключения. Он обратился с такой инициативой к вице-премьеру Виктории Абрамченко. Аграрии жаловались, что местные жители не хотят работать или не обладают необходимыми навыками. Заменить ими мигрантов, как правило, из Узбекистана и Таджикистана, не удается даже за повышенную оплату труда.
Сокращение рабочей силы угрожает восстановлению российской экономики. Нехватка мигрантов может ежегодно урезать потенциальный рост ВВП на 25 базисных пунктов в течение десяти лет, уверены эксперты.
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Комментарии 92
Экономика , Виктория Абрамченко , Джамбулат Хатуов , Минсельхоз , "Российская газета"
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