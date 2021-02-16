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WSJ: США и Германия начали переговоры по «Северному потоку — 2» 

RT на русском 1 час назад
США и Германия начали переговоры по «Северному потоку — 2»
Фото: ТАСС
Администрация американского лидера Джо Байдена начала переговоры с Германией по ситуации с реализацией проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Издание, ссылаясь на немецкого чиновника, сообщает, что на переговорах, в частности, обсуждаются «угрозы санкций против компаний, которые участвуют в строительстве „Северного потока — 2“.
Как отмечает газета, администрация США пересматривает свою политику в отношении проекта.
Накануне издание Handelsblatt писало, что ФРГ и США пока не начинали прямых переговоров по проекту, отмечая, что они начнутся, когда будут утверждены важные посты в министерствах США.
В начале февраля СМИ также сообщали, что США выразили готовность начать диалог по поводу проекта газопровода.
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Экономика , Джозеф Байден , Администрация США , Wall Street Journal
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