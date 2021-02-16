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Российская экономика пошла на многолетний рекорд 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Российская экономика пошла на многолетний рекорд
Фото: РИА Новости
Российская экономика в 2021 году пошла на многолетний рекорд по публичным размещениям на национальных и зарубежных площадках. Объем привлеченных средств, как ожидается, превысит 10 миллиардов долларов, что будет максимумом с 2013 года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные «ВТБ Капитал» и расчеты международной финансовой платформы Dealogic.
Российский и международный фондовые рынки пережили настоящий бум в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. Из-за обвала стоимости ценных активов весной прошлого года рынок ощутил мощный приток нового капитала со стороны розничных инвесторов. В настоящее время спрос на инвестиции в ценные бумаги сохраняется, отмечает агентство.
О планах выйти на первичное (IPO) или вторичное (SPO) публичное размещение объявили несколько компаний, которые относятся к отраслям экономики, выигравшим от пандемии коронавируса. Речь идет, например, о российской сети магазинов в формате «фиксированных цен» Fix Price, а также двух золотодобытчиках — Nordgold и ПАО «Высочайший» (GV Gold).
В последний раз российские компании за год привлекали при размещениях больше 10 миллиардов долларов в 2013 году, когда показатель был на уровне 10,08 миллиарда. Уже в 2014-м после присоединения Крыма российским предприятиям удалось привлечь на рынках акционерного капитала менее 2,5 миллиарда долларов.
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Комментарии 2
Экономика , Nord Gold , ВТБ Капитал , Бэст прайс , Bloomberg
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