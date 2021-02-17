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Россия поставила рекорд несырьевого экспорта в 2020 году 

Прайм и ещё 5 1 час назад
Россия поставила рекорд несырьевого экспорта в 2020 году
Фото: РИА Новости
Российский экспортный центр уточнил объем поставок несырьевых неэнергетических товаров из РФ за рубеж в 2020 году — он составил 161,3 миллиарда долларов против 155,1 миллиарда долларов в предыдущем году, сообщили РИА Новости в РЭЦ.

"В 2020 году экспорт российских несырьевых неэнергетических товаров превысил 161 миллиард долларов, это новый абсолютный рекорд", — сообщили в РЭЦ, уточнив, что это третий рекорд подряд.

"Несмотря на все сложности, Российский экспорт несырьевых неэнергетических товаров в прошлом году поставил рекорд. По итогам 2020 года мы достигли психологической границы в 161,3 миллиарда долларов экспортных поставок, что выше, чем в 2018 (154,3 миллиарда) и 2019 (155,1 миллиарда) годах. Сейчас мы установили амбициозную базовую планку для дальнейшей работы по достижению показателей национального проекта", — отметила гендиректор РЭЦ Вероника Никишина.
Основную часть структуры ННЭ сформировали металлопродукция (20,8%), продукция машиностроения (17,7%), продовольствие (17,3%) и химические товары (16%).
В ввозе агропромышленной продукции наибольший рост показали экспортеры пшеницы — поставки выросли более чем на 1,8 миллиарда долларов и подсолнечного масла — более чем на 600 миллионов долларов. Аграрии собрали второй в истории урожай зерна, а из-за пандемии, многочисленных локдаунов и карантинных мер обострилась проблема снабжения продовольствием.
Еще одним ключевым сегментом роста стал экспорт полиэтилена, показавший прирост по сравнению с 2019 годом на 449 миллионов долларов. Также пандемия повысила спрос на лекарства, бумажную и пластиковую тару и упаковку, защитные средства, медицинскую аппаратуру — и Российским производителям было что предложить зарубежным покупателям без ущерба внутреннему рынку.
Больше всего товаров ННЭ российские экспортеры поставили в Китай (16,4 миллиарда долларов), Казахстан (12,3 миллиарда долларов), Белоруссию (9,4 миллиарда долларов), Турцию (8,15 миллиарда долларов) и Нидерланды (6,2 миллиарда долларов).
Рекордным оказался и декабрь: в том месяце несырьевой экспорт составил 18,8 миллиарда долларов, что является абсолютным месячным рекордом. Прежний пик составлял 17,9 миллиарда долларов в декабре 2017 года.
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Комментарии 1
Экономика , Вероника Никишина , РИА Новости
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