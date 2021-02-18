Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
22.02 – 01.03
$
75.80
91.79
Индексы и котировки Brent
64.49
–0.20 Золото
1782.96
–0.26 РТС
1462.35
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
18.02
1.2070
+0.0104
04.02
1.1966
15.02
05.02

В Госдуму внесен законопроект о единой платформе вакансий 

Российская Газета и ещё 1 45 минут назад
В Госдуму внесен законопроект о единой платформе вакансий
Фото: РИА Новости
Безработным будет проще найти вакансию, а работодателям — сотрудников. Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект о единой для всей стране цифровой платформе вакансий.

"Пандемия показала, насколько важно развивать электронный формат госуслуг, — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, который является одним из авторов инициативы. — Создание единой цифровой платформы в сфере занятости расширит возможности трудоустройства для граждан, упростит для работодателей поиск персонала".

Спикер, которого цитирует пресс-служба ГД, добавил, что принятие этого закона также позволит снять межрегиональные барьеры в данной сфере. Таким образом, систему трудоустройства максимально приблизят к нуждам людей.
По его мнению, благодаря этой инициативе повысится качество и оперативность работы служб занятости — например, справки, необходимые для постановки на учет и назначения пособия, будут предоставляться автоматически.
"Все это будет способствовать решению важнейшей задачи, которую поставил президент, — снижению безработицы, — считает Володин. — Это серьезный шаг к формированию единого, открытого и прозрачного рынка труда".
По его словам, особенно это важно для тех, кому сложнее найти работу — людям с ограниченными возможностями, молодежи без достаточного профессионального опыта, гражданам предпенсионного возраста.
Одна из норм проекта вводит обязанность для ряда работодателей размещать на цифровой платформе информацию обо всех рабочих местах. Это касается федеральных, региональных и местных органов власти, и тех, у кого в штате более 25 человек. Это позволит значительно расширить банк вакансий. Кроме того, законопроектом предусмотрены дополнительные возможности для пенсионеров — они смогут проходить профессиональное обучение в системе службы занятости не только по месту жительства, но и по месту пребывания.
Депутаты собираются обсудить законопроект с работодателями, профсоюзами и экспертами.
По словам еще одного из авторов законопроекта, первого вице-спикера Совета Федерации и секретаря Генсовета "Единой России" Андрея Турчака, поправки в закон о занятости являются первым шагом к масштабной модернизации этой системы.

"Во многом они закрепляют лучшие, но пока временные практики, сложившиеся в ковидный период", — считает он.

В первую очередь речь идет о развитии онлайн-сервисов при обращении граждан и работодателей в службы занятости, пояснил сенатор.
Предлагаемые изменения, отметил Турчак, упростят и усовершенствуют действующие процедуры трудоустройства. "Большинство вопросов можно будет решать дистанционно, и это сэкономит всем и время, и силы", — рассказал парламентарий.
Видео дня. Маткапитал предложили тратить на ремонт жилья
Российская Газета: последние новости
Песков объяснил поручения Путина по льготной ипотеке Песков объяснил поручения Путина по льготной ипотеке Bloomberg: Крупнейшие НПЗ США приостановили работу из-за морозов в Техасе Bloomberg: Крупнейшие НПЗ США приостановили работу из-за морозов в Техасе Составлен список самых высокооплачиваемых вакансий в сфере производства Составлен список самых высокооплачиваемых вакансий в сфере производства
Комментарии
Экономика , Андрей Турчак , Вячеслав Володин , Единая Россия , Госдума , Совет Федерации
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение