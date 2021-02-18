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У 33 банков могут отнять лицензии 

BFM.RU и ещё 18 1 час назад
Нескольким десяткам банков спрогнозировали дефолт
Фото: ТАСС
Более 30 российских банков рискуют потерять лицензию в этом году. Аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» считают, что банковский сектор в ближайшее время не покажет высоких темпов роста из-за существенной доли проблемных игроков и низкой скорости восстановления рынка. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что риск связан с оттоком средств россиян из вкладов и не восстановившейся после пандемии экономики.

После кризиса и пандемии банкам придется создавать резервы, а также бороться с новой проблемой — нестабильностью вкладов.

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Экономика , Компании , РИА Новости
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