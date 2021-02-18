Нескольким десяткам банков спрогнозировали дефолт

Все новости на карте

Более 30 российских банков рискуют потерять лицензию в этом году. Аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» считают, что банковский сектор в ближайшее время не покажет высоких темпов роста из-за существенной доли проблемных игроков и низкой скорости восстановления рынка. Об этом пишет РИА Новости

Отмечается, что риск связан с оттоком средств россиян из вкладов и не восстановившейся после пандемии экономики.