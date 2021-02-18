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Эксперты спрогнозировали дефолт 33 российских банков 

Мария Иванова 2 часа назад
Каким российским банкам угрожает банкротство
Фото: ТАСС
В рейтинговом агентстве «Эксперт РА» рассказали, что в 2021 году 33 российских банка могут лишиться лицензии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обзор агентства.
В 2020 году из-за пандемии и ограничительных мер Центробанк отозвал всего 17 лицензий — это гораздо меньше, чем в предыдущие несколько лет. К примеру, в 2019-м лицензий лишились 28 российских банков.
По расчетам агентства, в 2020 году 51,7 процента российских банков испытали чистый отток средств физлиц, а 37 процентов столкнулись с чистым оттоком с депозитов и счетов компаний.
В «Эксперт РА» пришли к выводу, что к 1 января индекс здоровья банковского сектора составлял 91 процент (это доля банков, которые будут финансово устойчивыми в ближайшие год). Оставшиеся девять процентов кредитных организаций (33 банка) могут допустить дефолт. Список банков в «Эксперт РА» не раскрыли.
Глава отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов отметил, что банки будут закрываться не только по решению ЦБ: все больше случаев, когда их владельцы делают это добровольно.
По его мнению, московские банки, не входящие в топ-100, начнут добровольно сдавать лицензии в случае проблем, а банки из регионов согласятся на поглощение крупными федеральными игроками. Беликов считает, что количество «цивилизованных» уходов итоге может превысить число отозванных ЦБ лицензий.
Глава группы «финансовые институты» S&P Global Ratings Ирина Велиева добавила, что с проблемами в 2021 году могут столкнуться небольшие и средние игроки, уход которых не повлияет на финансовую стабильность банковского сектора.
Как сообщал «Рамблер», с приходом в ЦБ Эльвиры Набиуллиной регулятор начал массово отзывать лицензии у коммерческих банков, развернув программу по оздоровлению банковского сектора. Среди организаций, лишившихся лицензии, было несколько учреждений из российского топ-100. В частности, лицензии лишилась одна из крупнейших кредитных организаций страны «Мастер-банк».
В феврале 2018 года Набиуллина заявила, что ЦБ завершил в основную работу по оздоровлению, однако в системе все еще есть проблемы.
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Комментарии
Экономика , Эльвира Набиуллина , Ирина Велиева , Центральный банк России , Мастер-Банк
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