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ЦБ вынесет на общественное обсуждение концепцию цифрового рубля 

Артём Кульша 1 час назад
ЦБ вынесет на общественное обсуждение концепцию цифрового рубля
Фото: РИА Новости
Концепция цифрового рубля будет доработана и в начале лета вынесена на общественное обсуждение. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила председательница Центрального банка России Эльвира Набиуллина.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», руководство Центробанка провело ежегодную встречу с кредитными организациями. В ходе нее Набиуллина рассказала, что ЦБ доработает концепцию цифрового рубля и в начале лета вынесет ее на общественное обсуждение.
В ходе того же мероприятия она констатировала, что банковская система России достойно прошла 2020 год — сохранила устойчивость и оказала существенную поддержку экономике.
Глава Центрального банка высказала мнение, что в настоящее время российская экономика находится на стадии возвращения к нормальному функционированию, что выход по реструктурированным кредитам из регуляторных послаблений должен произойти 1 июля, а противопоказаний для сворачивания антикризисных мер нет.
Кроме того, она предложила расширить критерии льготной ипотеки для молодых семей.
Неделю назад директор департамента финансовой политики Министерства финансов России Иван Чебесков заявил, что Минфин заинтересован в развитии цифрового рубля и одновременно обеспокоен вероятностью резкого снижения существенной доходной части банков в результате его ускоренного внедрения.
Он назвал ключевыми для банков с точки зрения бизнеса рисками ускоренного внедрения цифровой валюты потерю части комиссионных доходов, связанных с эквайрингом, части транзакционных пассивов физических лиц и рост стоимости пассивов.
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Комментарии
Экономика , Эльвира Набиуллина , Минфин , Центральный банк России
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