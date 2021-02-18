Курс доллара: есть ли у рубля шансы на прорыв 

Эксперт FxPro Александр Купцикевич допустил, что курс доллара упадет до 68,5 рубля, если российская валюта преодолеет уровень в 73 рубля.

Аналитик отметил, что нацвалюта забуксовала на уровнях около 73 рублей за доллар и 89 рублей за евро. Она уже бывала на этих отметках и потом переходила к снижению, подчеркнул он.

По мнению Купцикевича, пока игроки взяли паузу, чтобы оценить перспективы рубля. В пользу рубля говорит отставание от нефтяных цен: они вернулись к уровню, на которых были 13 месяцев назад, но российская валюта все еще на 13 процентов слабее.

Эксперт назвал среднесрочные перспективы для рубля позитивными, так как мировая экономика продолжает восстанавливаться при мягкой монетарной политике западных стран, это поддерживает спрос на сырье.

Если доллар рухнет ниже 73 рублей, нацвалюта сможет укрепиться до 68,5-72,5 рубля. Также Купцикевич допустил падение евро до 84-87,5 рубля.

Однако нефть, по мнению аналитика, выглядит перекупленной, уровень в 63 доллара за бочку может стать для нее поворотным моментом. Если нефть начнет дешеветь, доллар станет дороже 76 рублей, евро — 92 рублей.