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Год пандемии: как выживали российские регионы 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Экономическая ситуация оказалась провальной по итогам 2020 года в большинстве российских регионов, выяснили эксперты Института комплексных стратегических исследований. Спад и стагнация наблюдались по всем основным секторам экономики — от сферы услуг до строительства. Относительно неплохие результаты показали только Ленинградская и Саратовская области.
Институт комплексных стратегических исследований (ИКСИ) замерил экономическое самочувствие российских регионов по итогам прошлого года. Ключевой итог исследования (имеется в распоряжении "Газеты.Ru") — ухудшение ситуации произошло по пяти основным секторам экономики — промышленность, строительство, сельское хозяйство, розничная торговля и платные услуги населению. Причем наиболее сложная ситуация возникла в тех секторах, которые непосредственно связаны со спросом населения.

"Оборот розничной торговли упал в прошлом году относительно 2019 года в 87% субъектов РФ, и во всех регионах сократился объем платных услуг для населения", — говорится в исследовании ИКСИ.

От слабого роста товарооборота в 2019 году сфера торговли перешла к спаду. Количество регионов, где сохранялся хотя бы небольшой рост розничного товарооборота, сократилось. А регионы ранее уже имевшие спад в торговле, резко нарастили его.
Уверенный рост розничного товарооборота в 2020 году наблюдался только в одном субъекте — в Ленинградской области (6,4% к уровню 2019 года). Такая ситуация в значительной степени была связана с тем, что в этом регионе возник спрос на продовольственные и непродовольственные товары со стороны жителей Санкт-Петербурга, выезжавших в область во время карантинного периода, поясняют эксперты ИКСИ. Кроме того, в Ленинградской области большинство ограничений на работу непродовольственной розницы были сняты раньше, чем в Санкт-Петербурге, что также обеспечило приток покупателей. При этом в самом Санкт-Петербурге оборот розничной торговли по итогам прошлого года сократился на 2%.
Еще в трех субъектах РФ темпы роста оборота розничной торговли составили от 1% до 5% — это республики Калмыкия, Адыгея и Чеченская Республика. Между тем по итогам 2019 года такие темпы роста розничного товарооборота (до 5%) наблюдались в 51 регионе. Хуже того, в 38 регионах падение оборота розничной торговли составило от 1 до 5%, а еще в 28 регионах — превысило 5%. Наибольшее падение товарооборота в рознице наблюдалось в Тамбовской области — сразу на 10%.

Село — крепче всех

Относительно неплохие результаты из пяти наблюдаемых экспертами секторов экономики показало сельское хозяйство. В агросекторе количество регионов, в которых наблюдались спад или стагнация выпуска готовой продукции, немного сократилось. Но как выяснилось, просели регионы с традиционно сильным сельским хозяйством. В Ростовской области выпуск упал на 2,9%, в Алтайском крае — на 3,7%, в Краснодарском крае — на 8,7%. Рекордный обвал показали Республика Крым — на 15% и одна из главных житниц страны — Ставропольский край. Здесь было снижение сразу на 18,1%. В состоянии стагнации оказалось сельское хозяйство в ряде экономически развитых областей — в Воронежской, Белгородской, Вологодской областях. Выпуск тут изменился относительно 2019 года на доли процента. Причины этой неблагоприятной динамики — относительно более засушливое лето и логистические сбои, особенно у малых и средних компаний. Но все-таки количество регионов с умеренным (от 1 до 5%) ростом немного выросло.
В целом положительные темпы роста сельскохозяйственного производства были характерны для более чем 2/3 регионов, свидетельствуют данные ИКСИ. В ряде субъектов, в которых в 2019 году был зафиксирован уверенный рост (на 5% и выше), аналогичные темпы роста сохранились и в 2020 году. Это означает, что в таких регионах рост сельскохозяйственного производства произошел не благодаря эффекту "низкой базы" прошлого периода, а реального развития аграрного комплекса, отмечают эксперты. Среди таких регионов — Пензенская, Рязанская, Орловская, Калининградская области (рост выпуска продукции составил от 11 до 18%).
Относительные успехи регионов в сфере АПК эксперты ИКСИ объясняют, в частности, тем, что агросектор "в меньшей степени подвергался коронавирусным ограничениям, и в силу своей высокой социально-экономической значимости практически бесперебойно получал господдержку".

Стройка сохранилась за счет реконструкции

В сфере строительства по итогам прошлого года в целом по стране объемы выполненных работ практически не выросли. Строительный спад наблюдался в 57,6% регионов. Планы девелоперов в условиях пандемии были пересмотрены, что увеличило число регионов со спадом объемов строительных работ.
В то же время в целом ряде регионов увеличились бюджетные расходы на капитальное строительство и ремонт. Прежде всего в сфере здравоохранения (например, реконструкция или переоборудование объектов под "ковидные" госпитали). В итоге межрегиональные "контрасты" в сфере строительства по итогам прошлого года стали рекордными: от спада на минус 56% (Севастополь) до роста на 52,3% в Ямало-ненецком автономном округе (по сравнению с 2019 годом). Характерной особенностью 2020 года стал тот факт, что ни в одном российском регионе не наблюдалось положительных темпов роста выпуска во всех рассматриваемых секторах экономики. Положительные темпы роста в 4 из 5 рассматриваемых секторов были зафиксированы лишь в одном регионе — в Саратовской области. Здесь наблюдался рост в промышленности и строительстве, в АПК.
В розничной торговле саратовские темпы роста, хотя и приблизились вплотную к нулевой отметке, но все же остались в зоне положительных значений (0,1%). И только в сфере платных услуг было падение, причем очень серьезное — минус 10,2%. Кстати, Саратовская область и по итогам 2019 года также находилась в числе регионов с наилучшей ситуацией в экономике.

"Одна из причин такой устойчивости — диверсифицированная структура экономики, при этом не слишком зависимая от сферы услуг (Саратовская область известна как аграрно-индустриальный регион, а также как старейший нефтегазодобывающий район России)", — отмечают авторы исследования ИКСИ.

Кроме того, этой области удалось избежать падения реальных доходов населения (в январе-сентябре 2020 г. они выросли на 0,5%), что позволило поддержать розничный товарооборот и сферу услуг. При этом отрицательные темпы роста в 4 из 5 секторов по итогам 2020 года сложились в 42 субъектах РФ, а во всех пяти секторах — в шести регионах.
Самыми слабыми регионами, показавшими стагнацию или спад по всем пяти отраслям экономики, оказались Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Ненецкий автономный округ, Омская область, Республика Крым и Севастополь.
"В результате, ни в одном субъекте РФ не были отмечены положительные темпы роста во всех пяти секторах экономики", — заключают эксперты ИКСИ (на основе данных Росстата и собственных исследований).

Вырастут сразу от "низкой базы"

Заместитель начальника отдела аналитических исследований ИКСИ Вера Кононова прогнозирует улучшение экономической ситуации в регионах по итогам текущего года.

"По крайней мере это произойдет относительно самого провального 2020 года. Однако дело не только в "низкой базе". Продолжится реализация инвестиционных проектов, как на федеральном, так и региональном уровне. Бизнес постепенно адаптируется к изменившимся условиям работы", — говорит Кононова.

Директор группы суверенных рейтингов международного рейтингового агентства S&P Карен Вартапетов говорит, что динамика экономического спада в регионах сильно зависит от структуры экономики, ее диверсификации и от масштаба карантинных мер. В каких-то регионах локдауны были слабые и менее продолжительные, а где-то их влияние на бизнес оказалось катастрофическим.
Другим фактором, повлиявшим на самочувствие регионов, стал докризисный уровень их состояния", — говорит Вартапетов. Наконец, важный фактор — объем инвестиций.

"В целом нужно отметить, часто темпы роста инвестиций в регионах зависят от решений федерального центра, от федеральных трансфертов. Они нередко ограничены. Это результат продолжающейся многие годы сокращения автономии финансовой региональной власти, сужения ее возможностей для принятия решений в сфере политики и экономики", — заключает эксперт S&P.

Эксперты солидарны во мнении, что практически во вех регионах наблюдалось снижение объема инвестиций в экономику, если только при этом не было вливаний со стороны федерального центра.
Как пояснили "Газете.Ru" в Минфине, итоги исполнения региональных бюджетов за 2020 год показывают, что бюджетная политика регионов выдержала вызовы. Доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ в прошлом году увеличились на 10%, что на фоне инфляции (4,9% за 2020 год) означает реальный прирост доходов примерно на 5%.
На фоне некоторого снижения собственных налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов регионов в 2020 году Минфин предоставил регионам финансовой помощи на 3,8 трлн рублей (рост на 54%). При этом нецелевая поддержка увеличилась на 41%, а общий объем дополнительной нецелевой финансовой помощи регионам составил 300 млрд руб. Другим инструментом антикризисной политики Минфина стали бюджетные кредиты. Их выдано в объеме 224 млрд руб. Такие кредиты были доступны 75 регионам.
Как пояснял ранее замминистра финансов Леонид Горнин, на 2021 год в федеральном бюджете предусмотрено 100 млрд рублей на частичную компенсацию выпадающих доходов регионов.
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Экономика , Видео , Леонид Горнин , Вера Кононова , Карен Вартапетов , Росстат , Минфин , Газета.Ru
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