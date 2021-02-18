Мир оказался под угрозой нефтяного кризиса из-за морозов в США

Миру угрожает новый нефтяной кризис из-за морозов, ударивших по американскому штату Техас, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Bloomberg.

Из-за сильнейших за 30 лет холодов в штате добыча нефти сократилась на 4 млн баррелей в сутки — это примерно 40% от всего объема добываемой в Техасе нефти.

Поначалу трейдеры считали, что сокращение добычи не продлится дольше 2-3 дней, однако сейчас стало понятно, что увеличить объемы не удастся раньше выходных, а полностью восстановить будет возможно лишь через несколько недель.