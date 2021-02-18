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Мир оказался под угрозой нового кризиса из-за США 

Вероника Полынина 1 час назад
Мир оказался под угрозой нефтяного кризиса из-за морозов в США
Фото: Reuters
Миру угрожает новый нефтяной кризис из-за морозов, ударивших по американскому штату Техас, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Bloomberg.
Из-за сильнейших за 30 лет холодов в штате добыча нефти сократилась на 4 млн баррелей в сутки — это примерно 40% от всего объема добываемой в Техасе нефти.
Поначалу трейдеры считали, что сокращение добычи не продлится дольше 2-3 дней, однако сейчас стало понятно, что увеличить объемы не удастся раньше выходных, а полностью восстановить будет возможно лишь через несколько недель.
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Как сообщал «Рамблер», сильные морозы в США нарушили работу энергосистемы в Техасе, что повлекло за собой приостановку работы нескольких крупных нефтеперерабатывающих предприятий и сокращение добычи нефти и газа. О прекращении операций на НПЗ в Порт-Артуре (Техас) заявила Motiva Enterprises LLC, контролируемая Saudi Aramco. Работу также приостановили техасские нефтеперерабатывающие предприятия Marathon Petroleum Corp., Total SE и Exxon Mobil Corp.
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Экономика , Exxon Mobil , Total , Bloomberg , Lenta.ru
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