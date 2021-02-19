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Регионы обошлись бюджету в рекордную сумму 

News.ru 1 час назад
В 2020 году финансовые вливания в российские субъекты были рекордными — около 3,8 трлн рублей. Но, несмотря на всю помочь из федерального бюджета, регионы закончили год с исторически максимальным дефицитом — в 700 млрд рублей.
Как сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), более 50% совокупной «дыры» пришлось на шесть регионов: Москву, Подмосковье, Кузбасс, Тюменскую область, Санкт-Петербург и Башкортостан.
В целом субъекты получили больше, чем в 2019 году на 1,3 трлн рублей. Без учета помощи из федерального бюджета разрыв в региональных финансах превысил бы два трлн рублей, то есть около 20% от собственных доходов.
Опрошенные изданием аналитики уверены, что ситуация начинает выправляться и в 2021 году регионам будет проще свести бюджеты.
Восстановление на сырьевых рынках позволит значительно сократить совокупный разрыв региональных бюджетов в 2021 году. Однако число дефицитных субъектов в 2021 году едва ли существенно уменьшится (их было 58 из 85), — отметил в беседе с газетой эксперт группы региональных рейтингов АКРА Максим Першин.
Однако, он уверен, что субъектам придётся искать допресурсы для финансирования нацпроектов и развития экономики.
Как ранее писал NEWS.ru, в течение десяти лет в России может наступить дефицит средств на выплату пенсий россиянам. У Пенсионного фонда (ПФР) просто не останется денег, потому что число работающих граждан сравняется с количеством пенсионеров. Об этом рассказал финансовый аналитик и экономист Виталий Калугин.
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Комментарии 2
Экономика , Видео , Максим Першин , Пенсионный фонд РФ , газета "Известия"
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