Курс доллара: когда рубль перестанет падать 

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин считает, что курс доллара продолжит расти и к рублю, и к основным мировым валютам на фоне инфляционных ожиданий. Об этом пишет «Российская газета».
По мнению Бабина, мировые рынки в последнее время нестабильны именно из-за страха перед скачком инфляции: последняя статистика говорит об ускорившемся росте потребительских и производственных цен в Штатах.
Раньше рост инфляции помогал снизить доллар, но теперь есть опасения, что этот процесс опередит восстановление экономики и вынудит Федеральную резервную систему (ФРС) США рано ужесточить монетарную политику.
На фоне этого доллар пытается расти с нового трехлетнего минимума, которого он достиг в январе. Бабин объяснил, что ужесточение монетарной политики в стране (даже потенциальное) — один из главных «усилителей» валюты.
Однако в ответ на ужесточение монетарной политики ФРС центробанки других стран примут аналогичные меры. Это ограничит падение других валют к американской.
Бабин добавил, что инфляцию способна усилить дорожающая нефть. По его словам, именно поэтому рубль не показал стремительного роста вслед за нефтью — игроки опасаются, что скачок сырьевых цен усугубит ситуацию на рынках.
Как писал «Рамблер», на торгах Московской биржи вечером 18 февраля курс доллара рос на 36,5 копейки, до 74,08 рубля. Евро подорожал на 65,5 копейки и стоил 89,43 рубля.
Проверить курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».