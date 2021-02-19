Курс доллара: когда рубль перестанет падать 

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин считает, что курс доллара продолжит расти и к рублю, и к основным мировым валютам на фоне инфляционных ожиданий. Об этом пишет «Российская газета».

По мнению Бабина, мировые рынки в последнее время нестабильны именно из-за страха перед скачком инфляции: последняя статистика говорит об ускорившемся росте потребительских и производственных цен в Штатах.

Раньше рост инфляции помогал снизить доллар, но теперь есть опасения, что этот процесс опередит восстановление экономики и вынудит Федеральную резервную систему (ФРС) США рано ужесточить монетарную политику.

На фоне этого доллар пытается расти с нового трехлетнего минимума, которого он достиг в январе. Бабин объяснил, что ужесточение монетарной политики в стране (даже потенциальное) — один из главных «усилителей» валюты.

Однако в ответ на ужесточение монетарной политики ФРС центробанки других стран примут аналогичные меры. Это ограничит падение других валют к американской.

Бабин добавил, что инфляцию способна усилить дорожающая нефть. По его словам, именно поэтому рубль не показал стремительного роста вслед за нефтью — игроки опасаются, что скачок сырьевых цен усугубит ситуацию на рынках.