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Арктические морозы обрушили экспорт сжиженного газа из США 

Газета.Ru и ещё 2 46 минут назад
Арктические морозы обрушили экспорт СПГ из США
Фото: Reuters
Арктические морозы, накрывшие Соединенные Штаты, обрушили экспорт сжиженного газа. Об этом информирует Bloomberg.
Отмечается, что в настоящее время большинство скважин по добыче газа в стране приостановили работу. Поставки на СПГ-заводы снизились до четырехмесячного минимума, на заводах Cove Point, Freeport, Elba Island и Corpus Christi — в 2−4 раза, до 210 млн кубометров в сутки.
При этом вырос спрос на газ внутри США. Так, в штате Техас жители жалуются на нехватку газа, электростанции сокращают мощность.
Губернатор штата Грег Аббот потребовал от завода СПГ Freeport ограничить производство и остановить две линии из трех.
Ранее сообщалось, что в США из-за непогоды погибли 34 человека.
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