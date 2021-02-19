Мир находится под угрозой нового глобального нефтяного кризиса в связи с морозами в американском штате Техас, пишет «Газета.ru» со ссылкой на Bloomberg.
Отмечается, что на фоне неблагоприятных погодных условий производство нефти снизилось на 4 миллиона баррелей в день, то есть на 40%.
При этом трейдеры прогнозировали сокращение производства на два-три дня, однако, по последним оценкам, спад продлится до выходных. Отмечается, что нефтедобыча сможет полностью восстановиться через несколько недель.
Напомним, что четверть Техаса осталась без отопления при минусовых температурах.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Техас остановил экспорт газа в связи с аномальными холодами.