Мир находится под угрозой нового глобального нефтяного кризиса в связи с морозами в американском штате Техас, пишет «Газета.ru» со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что на фоне неблагоприятных погодных условий производство нефти снизилось на 4 миллиона баррелей в день, то есть на 40%.

При этом трейдеры прогнозировали сокращение производства на два-три дня, однако, по последним оценкам, спад продлится до выходных. Отмечается, что нефтедобыча сможет полностью восстановиться через несколько недель.

Напомним, что четверть Техаса осталась без отопления при минусовых температурах.