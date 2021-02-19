Центральный банк России не исключает как повышения, так и снижения ключевой ставки в 2021 году. Об этом председательница регулятора Эльвира Набиуллина сообщила РИА Новости.

В июле, как сообщал «Рамблер», Центробанк снизил ключевую ставку до исторического минимума в 4,25% годовых. В ходе очередного заседания на прошлой неделе совет директоров ЦБ сохранил ее на этом уровне. Там объяснили это тем, что дезинфляционные риски перестали преобладать на годовом горизонте.

«В принципе не исключаем (повышения ключевой ставки в текущем году. — Прим. ред.)», — сообщила сегодня Набиуллина.

Она объяснила, что принятие решения об изменении размера ключевой ставки будет зависеть от ситуации в экономике. По ее словам, основные направления денежно-кредитной политики предполагают четыре сценария. Снижение ставки возможно в дезинфляционном — если инфляция будет снижаться. Базовый же сценарий не предполагает дезинфляционных рисков.