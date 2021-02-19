«Мы всё-таки надеемся, что, скажем так, здравое видение ситуации возобладает у наших собеседников и мы не будем дальше идти по дороге вот этого санкционного давления, которое на самом деле уже неоднократно продемонстрировало свою неэффективность», — сказал Песков.