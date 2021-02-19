Из-за повысившихся цен на нефть и слабого рубля у РФ будет возможность пополнить бюджет на 33 миллиарда долларов США. Такие данные приводят аналитики.

«Растущие цены на нефть и слабый рубль могут позволить Кремлю получить 33 миллиарда долларов дополнительных средств. Их можно направить на социальные нужды», — пишет Forbes со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается также, что это поможет президенту РФ Владимиру Путину помешать росту недовольства в обществе.

Ранее стало известно, что несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, компания «Роснефть» по итогам года получила 147 миллиардов рублей чистой прибыли. Другая крупная российская компания — «Газпром нефть» — тоже раскрыла свои доходы. За прошлый год она получила 117,7 млрд рублей чистой прибыли.

По данным на утро 19 февраля, цена нефти на мировом рынке рекордно выросла. Стоимость барреля марки Brent на Лондонской бирже превысила 65 долларов. Последний раз такая цена была зафиксирована в январе 2020 года, пишет «Пятый канал».

При этом издание Bloomberg уже спрогнозировало новый глобальный кризис. По мнению аналитиков издания, основной причиной станет сокращение добычи нефти, произошедшее из-за морозов в американском штате Техас.