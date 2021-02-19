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Bloomberg раскрыл, сколько Россия получит от подорожавшей нефти 

Ura.Ru 1 час назад
Из-за повысившихся цен на нефть и слабого рубля у РФ будет возможность пополнить бюджет на 33 миллиарда долларов США. Такие данные приводят аналитики.

«Растущие цены на нефть и слабый рубль могут позволить Кремлю получить 33 миллиарда долларов дополнительных средств. Их можно направить на социальные нужды», — пишет Forbes со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается также, что это поможет президенту РФ Владимиру Путину помешать росту недовольства в обществе.
Ранее стало известно, что несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, компания «Роснефть» по итогам года получила 147 миллиардов рублей чистой прибыли. Другая крупная российская компания — «Газпром нефть» — тоже раскрыла свои доходы. За прошлый год она получила 117,7 млрд рублей чистой прибыли.
Эксперты спрогнозировали рост цен на нефть до $70
По данным на утро 19 февраля, цена нефти на мировом рынке рекордно выросла. Стоимость барреля марки Brent на Лондонской бирже превысила 65 долларов. Последний раз такая цена была зафиксирована в январе 2020 года, пишет «Пятый канал».
При этом издание Bloomberg уже спрогнозировало новый глобальный кризис. По мнению аналитиков издания, основной причиной станет сокращение добычи нефти, произошедшее из-за морозов в американском штате Техас.
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Экономика , Видео , Владимир Путин , Газпромнефть , Роснефть , Forbes , Bloomberg
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