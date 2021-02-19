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В Германии прокомментировали новости о возможных санкциях против «СП-2» 

Вероника Полынина 1 час назад
В МИД ФРГ внимательно следят за новостями о возможных санкциях США в отношении газопровода «Северный поток — 2», сообщила официальный представитель ведомства Мария Адебар.
Она вновь напомнила, что позиция ФРГ по «Северному потоку — 2» остается неизменной.

«И мы, конечно, внимательно следим за тем, есть ли новости в США, должны посмотреть в первую очередь содержание доклада для Конгресса», — приводит РИА «Новости» слова Марии Адебар.

Ранее источники Bloomberg сообщили, что в США решили не распространять санкции на немецкие компании, участвующие в строительстве «Северного потока — 2». Новый санкционный список может быть представлен Конгрессу в пятницу вечером.
Отказ от «Северного Потока — 2»: ФРГ грозит огромный штраф
«Северный поток — 2», как сообщал «Рамблер», — трубопровод из российского Выборга до немецкого Грайфсвальда. Он проходит по дну Балтийского моря, минуя транзитные государства — Украину, Белоруссию и Польшу. Совокупная мощность двух ниток «Северного потока» составляет 55 миллиардов кубических метров газа. Резко против его строительства выступают США, которые ввели санкции против компаний, задействованных в проекте.
К настоящему времени из 2 460 км газопровода уложено более 2 300 км, что составляет 94% от общей протяженности трубы. Осталось уложить 120 км в водах Дании и более 28 км — в водах Германии.
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Экономика , Видео , Мария Адебар , МИД , РИА Новости , Bloomberg
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