Товарооборот между Россией и ФРГ упал до минимума с 2005 года 

Объём товарооборота между Россией и ФРГ в 2020 году составил 44,9 млрд евро, что на 22,2% меньше, чем годом ранее. Такие данные обнародовал 19 февраля Восточный комитет германской экономики (OAOEV).

В частности, как сообщается, германский экспорт в Россию за год сократился на 13,1% и составил 23 млрд евро, импорт российской продукции в ФРГ упал на 29,9% — до 21,9 млрд евро.

В комитете отмечают, что товарообмен двух стран оказался на самом низком уровне с 2005 года.

Комментируя эти данные, глава OAOEV Оливер Хермес отметил, что минувший год оказался сложным для взаимодействия России и Германии не только из-за пандемии коронавируса, но также «из-за серьёзных политических конфликтов, заметно ударивших по экономике».