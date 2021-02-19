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Товарооборот между Россией и ФРГ упал до минимума с 2005 года 

ИА Regnum и ещё 1 2 часа назад
Товарооборот между Россией и ФРГ упал до минимума с 2005 года
Фото: РИА Новости
Объём товарооборота между Россией и ФРГ в 2020 году составил 44,9 млрд евро, что на 22,2% меньше, чем годом ранее. Такие данные обнародовал 19 февраля Восточный комитет германской экономики (OAOEV).
В частности, как сообщается, германский экспорт в Россию за год сократился на 13,1% и составил 23 млрд евро, импорт российской продукции в ФРГ упал на 29,9% — до 21,9 млрд евро.
В комитете отмечают, что товарообмен двух стран оказался на самом низком уровне с 2005 года.
Комментируя эти данные, глава OAOEV Оливер Хермес отметил, что минувший год оказался сложным для взаимодействия России и Германии не только из-за пандемии коронавируса, но также «из-за серьёзных политических конфликтов, заметно ударивших по экономике».
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