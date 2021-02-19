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На Украине рассказали о сильном сокращении импорта из России 

Прайм и ещё 2 1 час назад
На Украине заявили о сильном сокращении импорта из России
Фото: РИА Новости
Импорт из России в Украину в 2020 году сократился на 35%, сообщил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины — торговый представитель Украины Тарас Качка.
Ранее Государственная таможенная служба Украины сообщила, что Китай стал крупнейшим торговым партнером страны в 2020 году, РФ — на третьем месте, общий объем внешней торговли страны по итогам прошлого года составил 103,4 миллиарда долларов.

"Импорт из РФ в Украину сократился в 2020 году на 35%. Это главная новость экономической геополитики. А из стран СНГ в целом — на 29%. В общем когда-то доминирующий в нашей торговле СНГ имеет в структуре нашего импорта 15,6%, а РФ — 8,4%. В экспорте из Украины СНГ имеет только 12,1% (Россия соответственно — 5,5%). Экспорт Украины в другие страны мира (вне СНГ) был в 2020 году на уровне 99,9% (к предыдущему году ред.), импорт сократился на 6,2%", — написал Качка в Facebook.

По его словам, ЕС является доминирующим торговым партнером Украины. На него приходится 40,7% торгового оборота Украины, несмотря на сокращение и импорта (на 6,2%) и экспорта (на 11,3%).

"Благодаря феноменальному росту экспорта из Украины (на 98%), Китай имеет в структуре нашей торговли места больше чем весь СНГ: 14,9% оборота, 14,5% экспорта и 15,4% импорта. Доля США в нашей торговле осталась неизменной: 3,8% оборота, 2,0% экспорта и 5,5% импорта. Хотя наш экспорт в Турцию и сократился, но сальдо в торговле с ней осталось положительным. Доля Турции в торговле немножко выросла (на 0,2 процентных пункта) и составила 4,7% от всего оборота", — добавил Качка.

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Экономика , ЕС , Федеральная таможенная служба
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