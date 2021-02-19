На Украине заявили о сильном сокращении импорта из России

"Импорт из РФ в Украину сократился в 2020 году на 35%. Это главная новость экономической геополитики. А из стран СНГ в целом — на 29%. В общем когда-то доминирующий в нашей торговле СНГ имеет в структуре нашего импорта 15,6%, а РФ — 8,4%. В экспорте из Украины СНГ имеет только 12,1% (Россия соответственно — 5,5%). Экспорт Украины в другие страны мира (вне СНГ) был в 2020 году на уровне 99,9% (к предыдущему году ред.), импорт сократился на 6,2%", — написал Качка в Facebook.