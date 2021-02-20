В ЦБ заявили о минимальном за четыре года объеме переводов из России 

Международные переводы физлиц через платежные системы из России в 2020 году составили 7,4 миллиарда долларов, это минимальное значение с 2017 года, следует из данных Центрального Банка

Для составления аналитики используется отчетность банков, данных платежных систем «Золотая корона», Western Union, CONTACT, «Юнистрим» , а также « Почты России ».

По данным ЦБ, в 2019 году трансграничные переводы составили 7,5 миллиарда долларов, в 2018 году — 9,5, в 2017 году — 9,2. Последний раз минимальный показатель фиксировался в 2016 году, тогда граждане перевели за границу 7,3 миллиарда долларов.

Отмечается, что больше всего в 2020 году перечислили денег в страны СНГ (6,2 миллиарда).