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В ЦБ заявили о минимальном за четыре года объеме переводов из России 

Парламентская газета и ещё 7 1 час назад
В ЦБ заявили о минимальном за четыре года объеме переводов из России
Фото: РИА Новости
Международные переводы физлиц через платежные системы из России в 2020 году составили 7,4 миллиарда долларов, это минимальное значение с 2017 года, следует из данных Центрального Банка.
Для составления аналитики используется отчетность банков, данных платежных систем «Золотая корона», Western Union, CONTACT, «Юнистрим», а также «Почты России».
По данным ЦБ, в 2019 году трансграничные переводы составили 7,5 миллиарда долларов, в 2018 году — 9,5, в 2017 году — 9,2. Последний раз минимальный показатель фиксировался в 2016 году, тогда граждане перевели за границу 7,3 миллиарда долларов.
Отмечается, что больше всего в 2020 году перечислили денег в страны СНГ (6,2 миллиарда).
Ранее сообщалось, что перевод денег по исполнительному листу может быть ограничен российской юрисдикцией — Министерство юстиции и Центробанк совместно с участниками рынка готовят законопроект о запрете зачисления средств по таким документам сразу на счета за рубежом.
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Экономика , Рынки , Почта России , КБ "Юнистрим" , Минюст РФ , Центральный банк России
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