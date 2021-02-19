Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.80
$
74.05
89.60
89.88
Прогноз
22.02 – 01.03
$
75.80
91.79
Индексы и котировки Brent
63.26
+0.02 Золото
1780.98
–0.14 РТС
1446.70
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
19.02
1.2134
+0.0085
05.02
1.2049
16.02
08.02

В России министерства обсуждают дополнительные меры поддержки бизнеса 

Газета.Ru 2 часа назад
В России задумались о дополнительных мерах поддержки бизнеса
Фото: depositphotos.com
Минэкономразвития России совместно с другими министерствами проводит обсуждения вопроса введения дополнительных мер поддержки российского бизнеса. Об этом сообщает ТАСС.
В ведомстве подчеркнули, что консультации ведутся в рамках соответствующего поручения президента России Владимира Путина.

«Министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что Минэкономразвития России активно обсуждает их внутри ведомства и с другими ФОИВами», — уточнили в Минэкономразвития.

Там также добавили, что особое внимание уделяется вопросу льготной кредитной поддержки.
В ведомстве отметили, что российское правительство больше всего акцентирует внимание на сохранении занятости и поддержки рабочих мест.
Ранее стало известно, что правительство подготовило новый антикризисный пакет для бизнеса.
Видео дня. Непрофессиональных инвесторов защитят от махинаций
Газета.Ru: последние новости
В США из-за морозов резко сократилась добыча газа В США из-за морозов резко сократилась добыча газа Более 30 банков РФ могут потерять лицензию в 2021 году Более 30 банков РФ могут потерять лицензию в 2021 году Поляки заявили о необходимости "Северного потока — 2" Поляки заявили о необходимости "Северного потока — 2"
Экономика , Максим Решетников , Владимир Путин , Правительство РФ , Минэкономразвития
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение