Импорт мяса в Россию в январе упал вдвое 

Россияне стали есть больше отечественного мяса и меньше иностранного. Стремительнее других сократился импорт свинины. Россия полностью обеспечивает себя свининой и производит ее все больше.

Но если своей свинины и птицы у нас достаточно, то говядины не хватает: при производстве около 1,65 млн тонн еще около 400 тыс. тонн приходится закупать за рубежом. "Нет экономического смысла везти в Россию — невыгодно. Многие импортеры теряют деньги и сворачиваются. Предложение говядины на мировом рынке низкое, а конкуренция с другими странами за говядину высока", — поясняет руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин

В январе импорт из стран дальнего зарубежья упал почти по всем продуктам. Такие выводы сделал Росстат на основе предварительных данных Федеральной таможенной службы . При этом по молоку, овощам и фруктам Россия пока не закрывает внутренние потребности собственными силами. Тем не менее молочных продуктов импортировано меньше почти на 40%. Стали меньше есть или больше производить? Ни то ни другое, обходимся соседским.

Основным поставщиком молочных продуктов для нас является Беларусь. Например, поставки белорусских кисломолочных продуктов составляют 96% от общего объема импорта, а йогурта — 84%, говорит зампред комитета московской Торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова . А это не учтено в статистике. Поэтому снижение поставок из стран дальнего зарубежья окажет незначительное влияние на российский молочный рынок.