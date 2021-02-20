Украина национализирует часть нефтепровода из России 

Украина национализирует участок нефтепровода «Самара-Западное направление», проходящий по ее территории. Об этом, как сообщает РИА Новости, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов

«Самара-Западное направление», как сообщал «Рамблер», используется для прокачки дизельного топлива из России и Белоруссии для собственных нужд Украины и транзита в Европу.

В ходе вчерашнего заседания СНБО обсуждался вопрос о том, что трубопровод очень странным путем оказался в собственности иностранной компании, которой владеют граждане Украины, «ПрикарпатЗападтранс» (ранее принадлежала российской «Транснефти» ).

Во время заседания было отмечено, что по закону магистральный трубопроводный транспорт является государственной собственностью Украины, потому что имеет важное народнохозяйственное и оборонное значение.