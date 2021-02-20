Госдепартамент США включил в список организаций, в отношении которых могут ввести санкции по «Северному потоку-2», только российское судно и его собственника. Таким образом, новых санкций по трубопроводу не предложено, пишет Bloomberg. https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-20/u-s-singles-out-russian-ship-for-breaking-nord-stream-sanctions
Издание отмечает, что указанные в докладе Госдепартамента США трубоукладчик «Фортуна» и его владелец — компания «КВТ-РУС» уже находятся под санкциями.
«Примечательно, что в докладе отсутствуют какие-либо немецкие или другие европейские организации, также помогавшие строительству трубопровода», — подчеркивается в статье.
При этом, по данным издания, член комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол назвал позицию Госдепа и обозначенные им санкции «совершенно неадекватными» и несоответствующими требованиям Конгресса.
«Намерения Конгресса ясны и не могут быть проигнорированы: обязательные предписания, принятые при двухпартийной поддержке в последних двух оборонных бюджетах, предназначены для того, чтобы остановить строительство российского трубопровода «Северный поток-2»», — напомнил он.
«Рамблер» писал, что «Северный поток — 2» — российский газопровод, который проходит по дну Балтийского моря, минуя транзитные государства — Украину, Белоруссию и Польшу. К настоящему времени из 2 460 км газопровода уложено более 2 300 км, что составляет 94% от общей протяженности трубы. Резко против строительства «Северного потока-2» выступают США, которые ввели санкции против компаний, задействованных в проекте. При этом союзник американцев по НАТО Германия настаивает на завершении строительства и вводе трубопровода в эксплуатацию.