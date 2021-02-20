«Намерения Конгресса ясны и не могут быть проигнорированы: обязательные предписания, принятые при двухпартийной поддержке в последних двух оборонных бюджетах, предназначены для того, чтобы остановить строительство российского трубопровода «Северный поток-2»», — напомнил он.