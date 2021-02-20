Москва и Минск пересмотрят кредит на АЭС

Россия и Белоруссия обсуждают возможность использования остатков экспортного кредита в $10 млрд, выданного на строительство АЭС в 2011 году, пишут «Известия».

минфине Белоруссии изданию сообщили о том, что ожидаемая стоимость сооружения БелАЭС будет ниже, чем размер предоставляемого финансирования.

«Учитывая это обстоятельство, правительства двух стран рассматривают возможность использования остатка средств указанного государственного экспортного кредита для реализации иных инвестиционных (инфраструктурных) проектов, представляющих взаимный интерес сторон», — цитирует издание ответ министерства.

Согласно данным Минфина РФ, в сентябре 2020 года Белоруссия использовала только $4,5 млрд от общей суммы.

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Речь, по его словам, идет о предприятиях тяжелого машиностроения, поставляющих продукцию, в частности в Россию, об аграрном секторе и производителях удобрений. Кроме того, оказать помощь могут медицинским предприятиям, особенно по линии кардиологических предприятий и лекарств.

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«Президент заявил, что он едет туда не с просьбами, а для обсуждения актуальных вопросов экономической консолидации между Белоруссией и Россией и в регионе в целом», — цитируют «Известия» председателя международной комиссии палаты представителей Белоруссии Андрея Савиных.