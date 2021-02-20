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Россия и Белоруссия пересмотрят кредит на АЭС 

Лера Букина 1 час назад
Москва и Минск пересмотрят кредит на АЭС
Фото: ТАСС
Россия и Белоруссия обсуждают возможность использования остатков экспортного кредита в $10 млрд, выданного на строительство АЭС в 2011 году, пишут «Известия».
В минфине Белоруссии изданию сообщили о том, что ожидаемая стоимость сооружения БелАЭС будет ниже, чем размер предоставляемого финансирования.

«Учитывая это обстоятельство, правительства двух стран рассматривают возможность использования остатка средств указанного государственного экспортного кредита для реализации иных инвестиционных (инфраструктурных) проектов, представляющих взаимный интерес сторон», — цитирует издание ответ министерства.

Согласно данным Минфина РФ, в сентябре 2020 года Белоруссия использовала только $4,5 млрд от общей суммы.
Неиспользованный остаток кредитных денег может быть направлен на поддержку предприятий Белоруссии, сказал первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
Речь, по его словам, идет о предприятиях тяжелого машиностроения, поставляющих продукцию, в частности в Россию, об аграрном секторе и производителях удобрений. Кроме того, оказать помощь могут медицинским предприятиям, особенно по линии кардиологических предприятий и лекарств.
Россия может прибегнуть и к выделению дополнительных средств на приоритетные проекты в Белоруссии, заявил глава комитета Леонид Калашников.
Главы России и Белоруссии встретятся 22 февраля, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В парламенте Белоруссии сообщили, что Александр Лукашенко отправляется в Москву поднимать финансовые вопросы.

«Президент заявил, что он едет туда не с просьбами, а для обсуждения актуальных вопросов экономической консолидации между Белоруссией и Россией и в регионе в целом», — цитируют «Известия» председателя международной комиссии палаты представителей Белоруссии Андрея Савиных.

Ранее «Рамблер» сообщал, что Россия и Белоруссия подписали соглашение об экспорте нефтепродуктов.
Видео дня. Россияне готовы платить дополнительные налоги
Комментарии 1
Экономика , Виктор Водолацкий , Дмитрий Песков , Андрей Савиных , Калашников Леонид Иванович , Александр Лукашенко , Госдума , Минфин , газета "Известия"
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