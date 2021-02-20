Навальному сократили срок на 50 дней 

В срок отбытия наказания осужденному будет засчитано время, проведенное Навальным под арестом с 30 декабря 2014 года по 18 февраля 2015 года. Таким образом, Навальный с учетом отбытого наказания проведет в колонии 2,5 года, отмечает РИА Новости

Ранее апелляционная инстанция Мосгорсуда признала законным решение о замене Навальному условного срока на реальный.

Симоновский суд столицы 2 февраля постановил , что осужденный по делу « Ив Роше » должен отбыть реальное наказание в колонии. УФСИН попросило назначить ему 3,5 года. Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. В колонии он пробудет 2 года 8 месяцев с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».

В декабре 2014 года Навальный был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно со штрафом в 500 тысяч рублей по обвинению в совершении мошеннических действий и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем (по делу «Ив Роше»). Его брат Олег получил тот же срок, но реальный.