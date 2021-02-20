Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.90
$
74.15
89.65
89.90
Прогноз
22.02 – 01.03
$
72.00
86.76
Индексы и котировки Brent
62.67
–0.03 Золото
1782.03
+0.09 РТС
1472.33
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
19.02
1.2117
+0.0065
08.02
1.2052
16.02
08.02

Навальному сократили срок на 50 дней 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
Мосгорсуд удовлетворил ходатайство гособвинителя и сократил срок наказания учредителю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексею Навальному на 50 дней. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщает РАПСИ.
В срок отбытия наказания осужденному будет засчитано время, проведенное Навальным под арестом с 30 декабря 2014 года по 18 февраля 2015 года. Таким образом, Навальный с учетом отбытого наказания проведет в колонии 2,5 года, отмечает РИА Новости.
Ранее апелляционная инстанция Мосгорсуда признала законным решение о замене Навальному условного срока на реальный.
Симоновский суд столицы 2 февраля постановил, что осужденный по делу «Ив Роше» должен отбыть реальное наказание в колонии. УФСИН попросило назначить ему 3,5 года. Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. В колонии он пробудет 2 года 8 месяцев с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».
В декабре 2014 года Навальный был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно со штрафом в 500 тысяч рублей по обвинению в совершении мошеннических действий и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем (по делу «Ив Роше»). Его брат Олег получил тот же срок, но реальный.
Навальный был задержан 17 января в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где проходил лечение. Оппозиционер впал в кому 20 августа прошлого года, ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. 22 августа его доставили в немецкую клинику, врачи которой заявили об отравлении россиянина веществом из группы «Новичок». Российские медики следов ядов не обнаружили.
Видео дня. Россияне готовы платить дополнительные налоги
Последние новости
Мосгорсуд признал законным замену условного срока на реальный Навальному Мосгорсуд признал законным замену условного срока на реальный Навальному Суд признал обращение ЕСПЧ одним из доводов защиты Навального Суд признал обращение ЕСПЧ одним из доводов защиты Навального Контроль за дачами россиян усилят Контроль за дачами россиян усилят
Комментарии
Экономика , Ив Роше , Алексей Навальный , Фонд борьбы с коррупцией , Минюст РФ , Мосгорсуд , Аэропорт Шереметьево , ФСИН , РАПСИ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение