Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.96
$
74.20
89.76
90.00
Прогноз
22.02 – 01.03
$
72.00
86.76
Индексы и котировки Brent
62.67
–0.03 Золото
1782.03
+0.09 РТС
1472.33
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
19.02
1.2117
+0.0065
08.02
1.2052
16.02
08.02

Банк России дал прогноз по инфляции на 2021 год 

ИА Regnum и ещё 1 1 час назад
Банк России дал прогноз по инфляции на 2021 год
Фото: depositphotos.com
Годовая инфляция в России в I—III кварталах 2021 года будет превышать целевой уровень в 4%. Такой прогноз приводится в опубликованном 20 февраля докладе Банка России о денежно-кредитной политике.
Вместе с тем регулятор ожидает, что по итогам 2021 года инфляция сложится в диапазоне 3,7−4,2%.

«На среднесрочном горизонте с учётом проводимой политики инфляция будет находиться вблизи 4%», — говорится в докладе.

Повышенный уровень инфляции в январе — 5,2% в годовом выражении — по оценке регулятора, сложился во многом из-за переноса ослабления рубля, произошедшего в 2020 году, и роста цен на отдельных продовольственных рынках.
В то же время отмечается, что «влияние этих факторов на цены может быть более продолжительным, чем прогнозировалось ранее, из-за произошедшего роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса, а также сохраняющихся ограничений со стороны предложения».
Согласно прогнозу ЦБ, инфляция в стране пройдёт пик в феврале-марте, после чего начнет плавно снижаться.
Видео дня. Россияне готовы платить дополнительные налоги
ИА Regnum: последние новости
ЧП на Норильской обогатительной фабрике: кому она принадлежит? ЧП на Норильской обогатительной фабрике: кому она принадлежит? На Украине похвалились очередным резким сокращением торговли с Россией На Украине похвалились очередным резким сокращением торговли с Россией Минобороны РФ за день подало 18 многомиллионных исков к военным строителям Минобороны РФ за день подало 18 многомиллионных исков к военным строителям
Комментарии 1
Экономика , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение