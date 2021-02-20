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Центробанк констатировал снижение доли «плохих» кредитов россиян 

Вероника Полынина 20 минут назад
Центробанк констатировал снижение доли «плохих» кредитов россиян
Фото: РИА Новости
Доля просроченных более чем на 90 дней кредитов россиян в декабре 2020 года снизилась на 0,2 процентных пункта и достигла 4,9%. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на материалы Банка России.
Этот показатель стал минимальным с начала мая 2020 года.
Объем «плохих» кредитов, по которым не существует гарантий возврата, в декабре 2020 года снизился на 2,7%, до 979,2 млрд рублей.
К 1 января граждане России задолжали банкам 19,85 триллиона рублей, за месяц долги россиян перед кредитными организациями увеличившись на 0,9%.
Как сообщал «Рамблер», ранее финансовый консультант, создатель проекта «Личный актив» Ксения Воронина назвала способы сократить долги по кредиту. По ее словам, прежде чем брать кредит, необходимо накопить денежную подушку безопасности минимум на полгода. Также нужно продумать приемлемый график погашения, возможные способы увеличения основного или получения дополнительного дохода. Если же такой возможности нет, то можно задуматься о банкротстве.
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Комментарии
Экономика , Ксения Воронина , Центральный банк России
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