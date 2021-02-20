Центробанк констатировал снижение доли «плохих» кредитов россиян 

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Доля просроченных более чем на 90 дней кредитов россиян в декабре 2020 года снизилась на 0,2 процентных пункта и достигла 4,9%. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на материалы Банка России.

Этот показатель стал минимальным с начала мая 2020 года.

Объем «плохих» кредитов, по которым не существует гарантий возврата, в декабре 2020 года снизился на 2,7%, до 979,2 млрд рублей.

К 1 января граждане России задолжали банкам 19,85 триллиона рублей, за месяц долги россиян перед кредитными организациями увеличившись на 0,9%.