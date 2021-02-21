«Спортмастер» отреагировал на введенные Зеленским санкции

Украинский президент Владимир Зеленский ввёл санкции против «Спортмастера». Данный указ появился на сайте офиса главы, передаёт ТАСС. Согласно тексту документа, санкции «распространяются на компанию Sportmaster Operations Pte. Ltd, которая зарегистрирована в Сингапуре». У этой компании есть сети в России, Белоруссии, Украине, Казахстане, Китае и Польше. Теперь это предприятие три года ограничено в торговле, лишается транзита ресурсов и перевозок по территории Украины, не сможет выводить капиталы за пределы страны. Также компании больше не будут выдавать документы на ввоз на Украины и вывоз с неё валютных ценностей. В субботу Зеленский также ввел в действие решение СНБО Украины о санкциях против еще 18 компаний, среди которых. Среди них те, что зарегистрированы в России.
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Украина ввела санкции против «Спортмастера» на три года
Фото: Lenta.ru
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