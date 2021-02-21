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Украина ввела санкции против «Спортмастера» на три года 

Вести Подмосковья и ещё 13 21 февраля 2021
«Спортмастер» отреагировал на введенные Зеленским санкции
Фото: Lenta.ru
Украинский президент Владимир Зеленский ввёл санкции против «Спортмастера». Данный указ появился на сайте офиса главы, передаёт ТАСС. Согласно тексту документа, санкции «распространяются на компанию Sportmaster Operations Pte. Ltd, которая зарегистрирована в Сингапуре». У этой компании есть сети в России, Белоруссии, Украине, Казахстане, Китае и Польше. Теперь это предприятие три года ограничено в торговле, лишается транзита ресурсов и перевозок по территории Украины, не сможет выводить капиталы за пределы страны. Также компании больше не будут выдавать документы на ввоз на Украины и вывоз с неё валютных ценностей. В субботу Зеленский также ввел в действие решение СНБО Украины о санкциях против еще 18 компаний, среди которых. Среди них те, что зарегистрированы в России.
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Экономика , Владимир Зеленский , ИТАР-ТАСС
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