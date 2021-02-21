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В ФТС опровергли слухи о задержке поставок цветов в России 

Газета.Ru и ещё 8 8 часов назад
В ФТС опровергли слухи о задержке поставок цветов в России
Фото: РИА Новости
В пресс-службу Федеральной таможенной службы (ФТС) России прокомментировали появившиеся данные о задержках при оформлении ввозимых в страну цветочных поставок. Об этом сообщает ТАСС.
Там отметили, что дефицит с поставками не наблюдается, несмотря на рекордный объем поступающих партий. По данным службы, центры электронного декларирования в России выпустили свыше 1 453 тонн срезанных цветов и бутонов в период с 15 по 20 февраля 2021 года, что в 2,5 раза превышает показатели за аналогичный период 2020 года и в 2,3 раза — за 2019 год.

"Обращаем внимание, что информация о якобы имеющих место задержках в таможенном оформлении цветочной продукции и, как следствие, возможном дефиците цветов, распространяемая рядом СМИ, не соответствует действительности", — подчеркнули в ФТС.

Кроме того, служба добавила, что трудности с поставками не испытывают добросовестные импортеры. Там также предположили, что ложная информация могла быть распространена "в преддверии праздника 8 Марта интересантами серых схем по ввозу цветов".
Ранее отечественные производители техники предупредили о возможном росте цен на электронику.
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Экономика , Федеральная таможенная служба
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