Транзит газа через Украину упал до годового минимума

Транзит российского газа через Украину упал до годового минимума. Причиной стало рекордное потепление в Европе, сообщает «Интерфакс»

20 февраля прокачка упала до 67 млн кубометров. Этот объем является минимальным за последний год. Меньше газа через Украину «Газпром» прокачивал только в январе 2020 года, когда участники рынка опасались худшего сценария с полным прекращением транзита.

Эксперты говорят, что причиной нынешнего падения транзита стала волна теплого воздуха, накрывшая Европу. С начала прошлой недели температура на континенте растет. В предстоящую среду ожидается скачок почти до летнего уровня. Это играет на руку «Газпрому», поскольку в Сибири, Поволжье, на Урале стоят морозы, увеличивающие потребление газа внутри России.

Сейчас приоритетом для газовиков является расход запасов газа из подземных хранилищ. В частности, резко увеличен расход газа из хранилищ в Германии.

Суммарно на утро воскресенья европейские хранилища заполнены на 38,8%.