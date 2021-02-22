Транзит газа через Украину упал до годового минимума

Транзит российского газа через Украину упал до годового минимума. Причиной стало рекордное потепление в Европе, сообщает «Интерфакс».
20 февраля прокачка упала до 67 млн кубометров. Этот объем является минимальным за последний год. Меньше газа через Украину «Газпром» прокачивал только в январе 2020 года, когда участники рынка опасались худшего сценария с полным прекращением транзита.
Эксперты говорят, что причиной нынешнего падения транзита стала волна теплого воздуха, накрывшая Европу. С начала прошлой недели температура на континенте растет. В предстоящую среду ожидается скачок почти до летнего уровня. Это играет на руку «Газпрому», поскольку в Сибири, Поволжье, на Урале стоят морозы, увеличивающие потребление газа внутри России.
Сейчас приоритетом для газовиков является расход запасов газа из подземных хранилищ. В частности, резко увеличен расход газа из хранилищ в Германии.
Суммарно на утро воскресенья европейские хранилища заполнены на 38,8%.
Ранее «Рамблер» сообщал, что летом прошлого года Запасы газа в ПХГ Украины превысили 25 млрд кубометров.