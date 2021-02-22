Миру предрекли информационную катастрофу 

Новое исследование ученых предрекает информационную катастрофу. Цифровых данных станет так много, что они могут погубить человечество. К 2245 году цифровой контент будет равен половине массы Земли. Об этом говорится в исследовании доктора Мелвина Вопсона, ученого Портсмутского университета.

«Если предположить, что нынешние тенденции роста цифрового контента сохранятся, мир достигнет точки сингулярности. Будет создан максимально возможный объем цифровой информации и мощностей, необходимых для его поддержания. И это называется информационной катастрофой», — пишет Вопсон в AIP Advances, журнале Американского института физики.

По мнению исследователя, «информационная катастрофа» усугубит существующие глобальные проблемы с климатом, экологией, перенаселенностью, продуктами питания, энергией и безопасностью.

В исследовании говорится о «невероятном» росте битов — единицы компьютерных данных. В точке сингулярности будет создано больше цифровых битов, чем атомов на планете.

«Одновременно производство цифровой информации будет потреблять большую часть энергии планеты», — пишет Вопсон.

По его подсчётам, количество битов будет примерно равно количеству атомов на Земле уже через 150 лет. К 2245 году половину массы Земли будут составлять цифровые информационные массивы.

Ученые считают, что можно решить проблему, пересмотрев подход к цифровой информации. Биты следует приравнять к физическим объектам — жидкостям, газам, твердым телам. Кроме того, необходимы новые технологии, позволяющие сократить затраты на хранение информации.