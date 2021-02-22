На Украине резко выросли цены на продукты 

Цены на продукты стремительно растут на Украине. Зачастую они выше цен в соседних странах. Это касается сахара, пшеницы и даже семечек. Об этом пишет колумнист РИА Новости Сергей Левченко со ссылкой на председателя кондитерской ассоциации «Укркондпром» Александра Балдынюка.

Автор отмечает, что киевские власти одержимы идеей «аграрной сверхдержавы». Однако высокие цены на продтовары стали в стране повседневной реальностью. На отдельные виды товаров устанавливаются уже не просто высокие, а аномальные цены. И жителям Украины стоит ждать только худшего.

Так, глава «Укркондпрома» Балдынюк сказал, что цена сахара в течение одной-двух недель в сентябре 2020 года взлетела с 11 до 17 тысяч гривен за тонну. А сейчас сахар стоит 21 тысячу гривен (56,8 тысячи рублей) за тонну и продолжает дорожать. Хотя уже на 30-40% превышает уровень мировых цен.

Внутренние цены для украинских производителей подсолнечного масла вдвое — а то и больше — превышают цены, по которым осуществляется экспорт семечек. Цена на пшеницу второго класса поднялась до девяти тысяч гривен (24,3 тысячи рублей) за тонну, что тоже превышает уровень мировых цен. А цена муки превысила 12 тысяч гривен (32,4 тысячи рублей) за тонну.

Это касается и розничных цен. За год цены на сахар, яйца и подсолнечное масло в магазинах выросли соответственно на 55, 52 и 26%.

На начало февраля килограмм сахара в рознице в среднем стоил 22 гривны (почти 60 рублей), десяток яиц 38 гривен (103 рубля), а литр подсолнечного масла более 53 гривен (143 рубля). Только за январь белый хлеб подорожал на пять процентов, а пшенично-ржаной — на девять процентов. За тот же месяц на 19% выросли в цене лук и на 10% картофель.