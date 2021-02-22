Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.29
$
74.20
90.10
90.00
Прогноз
22.02 – 01.03
$
72.00
86.76
Индексы и котировки Brent
63.87
–0.02 Золото
1810.13
–0.08 РТС
1465.82
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
22.02
1.2160
+0.0043
09.02
1.2117
18.02
10.02

На Украине резко выросли цены на продукты 

Майк Габриелян 1 час назад
На Украине резко выросли цены на продукты
Фото: ТАСС
Цены на продукты стремительно растут на Украине. Зачастую они выше цен в соседних странах. Это касается сахара, пшеницы и даже семечек. Об этом пишет колумнист РИА Новости Сергей Левченко со ссылкой на председателя кондитерской ассоциации «Укркондпром» Александра Балдынюка.
Автор отмечает, что киевские власти одержимы идеей «аграрной сверхдержавы». Однако высокие цены на продтовары стали в стране повседневной реальностью. На отдельные виды товаров устанавливаются уже не просто высокие, а аномальные цены. И жителям Украины стоит ждать только худшего.
Так, глава «Укркондпрома» Балдынюк сказал, что цена сахара в течение одной-двух недель в сентябре 2020 года взлетела с 11 до 17 тысяч гривен за тонну. А сейчас сахар стоит 21 тысячу гривен (56,8 тысячи рублей) за тонну и продолжает дорожать. Хотя уже на 30-40% превышает уровень мировых цен.
Внутренние цены для украинских производителей подсолнечного масла вдвое — а то и больше — превышают цены, по которым осуществляется экспорт семечек. Цена на пшеницу второго класса поднялась до девяти тысяч гривен (24,3 тысячи рублей) за тонну, что тоже превышает уровень мировых цен. А цена муки превысила 12 тысяч гривен (32,4 тысячи рублей) за тонну.
Это касается и розничных цен. За год цены на сахар, яйца и подсолнечное масло в магазинах выросли соответственно на 55, 52 и 26%.
На начало февраля килограмм сахара в рознице в среднем стоил 22 гривны (почти 60 рублей), десяток яиц 38 гривен (103 рубля), а литр подсолнечного масла более 53 гривен (143 рубля). Только за январь белый хлеб подорожал на пять процентов, а пшенично-ржаной — на девять процентов. За тот же месяц на 19% выросли в цене лук и на 10% картофель.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Госдуме оценили обращение глав МИД Польши и Украины Збигнева Рау и Дмитрия Кулебы к президенту США с просьбой помешать завершению газопровода «Северный поток — 2».
Видео дня. Колбасы и сосиски в России могут подорожать
Комментарии
Экономика , Сергей Левченко , Збигнев Рау , МИД , Госдума , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение