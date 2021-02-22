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В США могут повысить налоги для восстановления экономики 

ТАСС 1 час назад
В США могут повысить налоги для восстановления экономики
Фото: Reuters
Усиление налогообложения, в первую очередь в корпоративной сфере, может потребоваться в США для финансирования планов по восстановлению экономики после пандемии коронавируса. Об этом заявила в понедельник министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен в интервью газете The New York Times в формате онлайн-трансляции.
Отвечая на вопрос о том, следует ли ожидать повышения налога на прирост капитала, Йеллен отметила, что "этот вопрос заслуживает рассмотрения". Также она напомнила об объявленных ранее президентом Джо Байденом планах повысить налог на прибыль до 28% с уровня в 21%, установленного предыдущим главой администрации США.
Министр финансов при этом выступила против повышения налогов для физических лиц. "Введение налога на богатство обсуждалось, но президент Байден не поддерживает этих планов", — указала она, добавив, что он точно не будет введен для лиц, чьи доходы в год составляют не более $400 тыс. Осторожно она высказалась и относительно введения налога на финансовые транзакции. "Необходимо сначала тщательно проанализировать возможные результаты такого решения", — указала Йеллен.
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Комментарии 1
Экономика , Джанет Йеллен , Джозеф Байден , Администрация США , New York Times
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