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Меджлис Ирана разрешил правительству взять у России кредит на $5 млрд 

ТАСС 1 час назад
Меджлис Ирана разрешил правительству взять у России кредит
Фото: Reuters
Меджлис (парламент) Ирана дал разрешение правительству страны взять у России кредит на $5 млрд Об этом сообщило в понедельник агентство ISNA.
Отмечается, что средства должны быть израсходованы на инфраструктурные проекты в Иране.
5 декабря 2019 года министр энергетики Ирана Реза Ардаканиян заявил, что Тегеран рассчитывает получить от российской стороны кредит в размере $5 млрд По его словам, исламская республика планирует направить эти средства на несколько инфраструктурных проектов, в том числе связанных со строительством и модернизацией трех электростанций.
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