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Россиянам предрекли деноминацию рубля 

Ирина Лебедева 2 часа назад
Российская национальная валюта продолжает падать по отношению к зарубежным. Всех волнует — грядет ли деноминация. Финансовый и биржевой аналитик Степан Демура считает, что такой прогноз вероятен. Об этом он рассказал
«Вечерней Москве».
Укрепление рубля он видит лишь в том случае, если власть решится на его деноминацию, как недавно было сделано в Белоруссии. Однако глобального экономического смысла в реформе нет, считает Демура. Если не считать повышение «престижа державы». В качестве примера эксперт привел денежную реформу 1998 года.

«…если бы не деноминация тогда, доллар сегодня на самом деле был бы не 70, а 7000 рублей, а это, согласитесь, давит на психику. Сразу возникают ассоциации с Венесуэлой и Зимбабве», — сказал аналитик.

Банкир спрогнозировал сокращение наличных денег
Демура предполагает что рубль и дальше будет падать. Причем скорость его падения будет зависеть не от нефтяных котировок. С марта прошлого года нефть выросла в цене почти на 100 процентов, но российская валюта продолжает слабеть. Динамика рубля реагирует на движение потоков спекулятивного капитала.
Рубль зависит от долларовой ликвидности. И если сейчас ситуация с ней не самая успешная, то в марте, по мнению эксперта, она уже может скорректироваться.
Степан Демура не исключает, что доллар «пробьет» верх в 77 рублей, который держится сейчас.

«…дальше его цель — 87 рублей, а оттуда рубль пойдет, так сказать, в последний путь».

Очередная деноминация же, по прогнозам специалиста, может ждать Россию если доллар будет продаваться по 125-127 рублей.
Как ранее сообщал «Рамблер», доллар в ближайшие месяцы имеет шансы вырасти выше 80 рублей. Причинами станут выход инвесторов из рисковых активов и рост общемировой инфляции. Так считает аналитик Андрей Верников, пишет «Прайм».
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Экономика , Видео , Андрей Верников , Степан Демура
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