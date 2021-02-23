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Миру предрекли глобальный финансовый крах из-за пандемии 

Ирина Лебедева 1 час назад
Мировая экономика понесла тяжелейшие потери из-за пандемии коронавируса. Были парализованы целые отрасли экономики, рухнули международные производственно-экономические связи.
Государство вкладывало огромные средства, в том числе заемные, чтобы сохранить хотя бы минимальную экономическую стабильность и не допустить социальных потрясений.
Дмитрий Дибров, специалист по международным отношениям, приводит статистику, представленную американским Институтом международных финансов (IIF). Она показывает масштабный рост мирового долга. Совокупный глобальный долг государств, корпораций и частных лиц вырос в 2020 году на 24 триллиона долларов. А его общая сумма превысила 281 триллион долларов, что составляет 355% мирового ВВП.
Эксперт констатирует, что эти данные показывают, что нынешний мировой кризис куда значительнее предыдущего, датируемого 2008-2009 годами. Это самая глубокая рецессия за столетие. И она будет усугубляться поскольку пандемия еще не побеждена. Ученые прогнозируют, что в 2021 году страны потратят на борьбу с эпидемией еще 10 триллионов долларов.
В США могут повысить налоги для восстановления экономики
Дибров приводит мнение директора по исследованиям в области устойчивого развития IIF Эмре Тифтика. Тифтик предупреждает, что выбраться из долговой ловушки будет крайне сложно. Объем государственных и корпоративных заимствований таков, что в ход идет термин «долговое цунами».
Накопление глобального долга не прерывалось, начиная с кризиса 2008-2009 годов. Мировая экономика давно и прочно сидит на «долговой игле». Пандемия же поспособствовала бурному росту всеобщего долга. Этот процесс неминуемо ведет к глобальному финансовому краху.
Как ранее писал «Рамблер», миру предсказали эпоху беспорядка, которая пришла на смену эпохи глобализации. Об этом говорится в исследовании Deutsche Bank стратега Джима Рейда и его коллег, передает РБК. Аналитики предрекли наступление «матери всех рецессий» из-за пандемии коронавируса. По их мнению, глобальная экономика может столкнуться с суровыми временами, потому что быстрого восстановления не произойдет.
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Экономика , Видео , Джим Рейд , Дмитрий Дибров , ДОЙЧЕ Банк
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