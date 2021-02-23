Мировая экономика понесла тяжелейшие потери из-за пандемии коронавируса. Были парализованы целые отрасли экономики, рухнули международные производственно-экономические связи.

Государство вкладывало огромные средства, в том числе заемные, чтобы сохранить хотя бы минимальную экономическую стабильность и не допустить социальных потрясений.

Дмитрий Дибров , специалист по международным отношениям, приводит статистику, представленную американским Институтом международных финансов (IIF). Она показывает масштабный рост мирового долга. Совокупный глобальный долг государств, корпораций и частных лиц вырос в 2020 году на 24 триллиона долларов. А его общая сумма превысила 281 триллион долларов, что составляет 355% мирового ВВП.

Эксперт констатирует, что эти данные показывают, что нынешний мировой кризис куда значительнее предыдущего, датируемого 2008-2009 годами. Это самая глубокая рецессия за столетие. И она будет усугубляться поскольку пандемия еще не побеждена. Ученые прогнозируют, что в 2021 году страны потратят на борьбу с эпидемией еще 10 триллионов долларов.

Дибров приводит мнение директора по исследованиям в области устойчивого развития IIF Эмре Тифтика. Тифтик предупреждает, что выбраться из долговой ловушки будет крайне сложно. Объем государственных и корпоративных заимствований таков, что в ход идет термин «долговое цунами».

Накопление глобального долга не прерывалось, начиная с кризиса 2008-2009 годов. Мировая экономика давно и прочно сидит на «долговой игле». Пандемия же поспособствовала бурному росту всеобщего долга. Этот процесс неминуемо ведет к глобальному финансовому краху.