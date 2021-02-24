Курс доллара: худшее для рубля позади? 

Эксперт TeleTrade Петр Пушкарев заявил, что в ближайшие дни курс доллара снизится до 72,5 рубля, а к осени худший период для российской валюты закончится. Об этом пишет «Российская газета».

По мнению Пушкарева, укрепление рубля может начаться 24-25 февраля из-за волны ослабления доллара на мировых рынках. Кроме того, на ближайшие даты выпадает пик налоговых выплат российских экспортеров. Возможно, им придется срочно перевести часть валютной выручки в рубли.

Аналитик обратил внимание, как другие валюты в последнее время растут к доллару. К примеру, австралийский доллар установил свой 35-месячный рекорд: за него дают 78,6 американских центов. А фунт стерлингов как будто дистанцировался от проблем, связанных с Brexit: впервые с 2018 года он преодолел уровень в 1,40 в паре с «американцем».

По мнению Пушкарева, к осени 2021 года беды рубля закончатся и определять ситуацию будет курс доллара к основным мировым валютам. Эксперт добавил, что к тому времени в России, вероятно, будет профицит экспортных доходов.

Как писал «Рамблер», на торгах Московской биржи в субботу, 20 февраля, курс доллара снизился до 74,07 рубля (минус 5,25 копейки). Евро подорожал на 7,25 копейки и стоил 89,89 рубля.