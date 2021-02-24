За минувший год объём государственного долга России вырос почти на 40%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Счётной палаты РФ. В настоящее время он составляет 18,99 трлн рублей.

Эксперты отметили, что, например, по результатам 2019 года динамика роста долговых обязательств РФ оценивалась в 7,8%. В результате госдолг вырос на 976 млрд рублей и составил 13,5 трлн рублей. По итогам 2020 года показатели резко взлетели вверх: так, в процентном соотношении госдолг вырос на 39,9 пункта или 17,8% от ВВП.

«Государственный долг Российской Федерации за 2020 год увеличился на 5 трлн 418,2 млрд рублей», — отметили специалисты Счётной палаты РФ.

Внутренний долг подрос на 4,6 трлн рублей до 14,7 трлн рублей, внешний — на 1,9 млрд долларов до отметки 56,8 млрд долларов.

Ранее, как сообщал «Рамблер», вашингтонский Институт международных финансов (IIF) оценил падение ВВП России в 2020 году в 3,6 процента вместо 4,8 процента. В 2021 году, по прогнозу экспертов, ВВП РФ вырастет на 3,9 процента, так как страна не вводит жестких коронавирусных ограничений. В IIF считают, что возможные антироссийские санкции не смогут серьезно повлиять на экономическую ситуацию в РФ: к примеру, меры против «Северного потока — 2» могут стать проблемой для «Газпрома», но не для экономики в целом.