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Суд арестовал нефтепродуктовод, который Зеленский вернул государству 

Украина.ру и ещё 1 38 минут назад
Суд Украины арестовал нефтепровод для прокачки дизтоплива из России
Фото: flickr.com
Часть магистрального нефтепродуктовода «Самара-Западное направление» арестована по решению Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС). Об этом 24 февраля сообщила пресс-служба СБУ.
Президент Владимир Зеленский 20 февраля своим указом утвердил решение СНБО о переходе в государственную собственность участка нефтепродуктовода, который эксплуатируется компанией «Прикарпатзахідтранс» для прокачки дизтоплива из России и Белоруссии на Украину и в страны Европы.
Более 50% акций компании принадлежит белорусскому бизнесмену Николаю Воробью, который в 2020-м попал под санкции Евросоюза.
Информацию о связи «Прикарпатзахідтранса» с лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком опровергает пресс-служба партии.

«Сейчас арестованы все имущество стратегического объекта инфраструктуры, здания и сооружения, расположенные в Украине. Оно будет передано от коммерческой структуры к Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)», — говорится в сообщении СБУ.

В ведомстве уточнили, что все объекты нефтепродуктопровода готовятся к передаче под контроль госпредприятию «Укртранснафта».
В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с Медведчуком.
Вечером 19 февраля СНБО принял решение наложить санкции на 19 юридических и восемь физических лиц.
Среди последних пятеро граждан РФ: Константин Васьковской, Виталий Донченко, Сергей Лисогор, Александр Маслюк и Михаил Попов. Кроме того, в список попали двое граждан Украины: глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук, его супруга Оксана Марченко.
На следующий день Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о персональных и экономических санкциях.
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Комментарии 7
Экономика , Михаил Попов , Виктор Медведчук , Тарас Козак , Владимир Зеленский , Николай Воробей , Оксана Марченко , ЕС , СБУ
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