Суд Украины арестовал нефтепровод для прокачки дизтоплива из России

«Сейчас арестованы все имущество стратегического объекта инфраструктуры, здания и сооружения, расположенные в Украине. Оно будет передано от коммерческой структуры к Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)», — говорится в сообщении СБУ.