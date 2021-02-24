"Для правительства ФРГ было и остается центральным, чтобы Украина, также с "Северным потоком 2", оставалась страной-транзитером газа. Поэтому мы активно участвовали в том, чтобы при европейском посредничестве… Россия и Украина заключили новый договор о транзите", — сказал Зайберт.