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Берлин предложил Киеву транзит газа наряду с «Северным потоком — 2» 

РИА Новости 51 минуту назад
Правительство ФРГ по-прежнему выступает за то, чтобы наряду с "Северным потоком 2" Украина продолжала осуществлять транзит газа в Европу.

"Для правительства ФРГ было и остается центральным, чтобы Украина, также с "Северным потоком 2", оставалась страной-транзитером газа. Поэтому мы активно участвовали в том, чтобы при европейском посредничестве… Россия и Украина заключили новый договор о транзите", — сказал Зайберт.

Он добавил, что заключение российско-украинского договора о транзите газа стало "важным сигналом для обеспечения безопасности европейского энергообеспечения".
Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января после истечения предыдущего контракта.
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Экономика , Видео , Газпром
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