Правительство ФРГ по-прежнему выступает за то, чтобы наряду с "Северным потоком 2" Украина продолжала осуществлять транзит газа в Европу.
"Для правительства ФРГ было и остается центральным, чтобы Украина, также с "Северным потоком 2", оставалась страной-транзитером газа. Поэтому мы активно участвовали в том, чтобы при европейском посредничестве… Россия и Украина заключили новый договор о транзите", — сказал Зайберт.
Он добавил, что заключение российско-украинского договора о транзите газа стало "важным сигналом для обеспечения безопасности европейского энергообеспечения".
Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января после истечения предыдущего контракта.