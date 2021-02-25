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Курс доллара: «американец» вернется к 75 рублям 

Мария Иванова 2 часа назад
Курс доллара: «американец» вернется к 75 рублям
Фото: Reuters
Эксперт «Финама» Андрей Маслов заявил, что в ближайшие недели курс доллара может подскочить до 75 рублей. Об этом пишет «Российская газета».
Сейчас российскую валюту поддерживает дорогая нефть: ранее Brent показала лучший результат за многие месяцы, достигнув 66,79 доллара за бочку. Однако на фоне данных о выросших запасах топлива в США нефть начала дешеветь.
В пользу рубля играют и недавние заявления руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США о неравномерном восстановлении американской экономики. В такой ситуации ФРС не планирует ужесточать политику, поэтому доллар продолжит слабеть к основным мировым валютам.
Кроме того, американские власти продолжают работать над пакетом поддержки экономики в 1,9 триллиона долларов. Если его одобрят, интерес инвесторов к риску вырастет и валюты развивающихся стран подорожают.
Проблемой для рубля, по мнению Маслова, могут стать новые разногласия между Россией и Саудовской Аравией по нефтедобыче. В Москве выступают за увеличение добычи, а саудиты осторожничают. Очередная встреча ОПЕК+ назначена на 4 марта.
Кроме того, российская валюта может пострадать, если против «Северного потока-2» введут очередные санкции.
С учетом всех этих факторов доллар в ближайшее время может стоить 72,50-75 рублей, а евро — 88,50-91 рублей.
Как писал «Рамблер», вечером 24 февраля курс доллара на торгах Московской биржи упал на 53,5 копейки, до 73,77 рубля. Евро потерял 87 копеек и стоил 89,49 рубля.
Узнать курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
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Комментарии
Экономика , Андрей Маслов , ФРС , Московская биржа , "Российская газета"
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