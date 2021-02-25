Курс доллара: «американец» вернется к 75 рублям 

Эксперт «Финама» Андрей Маслов заявил, что в ближайшие недели курс доллара может подскочить до 75 рублей. Об этом пишет «Российская газета».

Сейчас российскую валюту поддерживает дорогая нефть: ранее Brent показала лучший результат за многие месяцы, достигнув 66,79 доллара за бочку. Однако на фоне данных о выросших запасах топлива в США нефть начала дешеветь.

В пользу рубля играют и недавние заявления руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США о неравномерном восстановлении американской экономики. В такой ситуации ФРС не планирует ужесточать политику, поэтому доллар продолжит слабеть к основным мировым валютам.

Кроме того, американские власти продолжают работать над пакетом поддержки экономики в 1,9 триллиона долларов. Если его одобрят, интерес инвесторов к риску вырастет и валюты развивающихся стран подорожают.

Проблемой для рубля, по мнению Маслова, могут стать новые разногласия между Россией и Саудовской Аравией по нефтедобыче. В Москве выступают за увеличение добычи, а саудиты осторожничают. Очередная встреча ОПЕК+ назначена на 4 марта.

Кроме того, российская валюта может пострадать, если против «Северного потока-2» введут очередные санкции.

С учетом всех этих факторов доллар в ближайшее время может стоить 72,50-75 рублей, а евро — 88,50-91 рублей.

Как писал «Рамблер», вечером 24 февраля курс доллара на торгах Московской биржи упал на 53,5 копейки, до 73,77 рубля. Евро потерял 87 копеек и стоил 89,49 рубля.