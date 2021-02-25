В Кремле пообещали продолжить борьбу с нищетой

"Китай это очень большая страна и с очень большим населением. Поэтому такие успехи говорят о том, что развитие идет планомерно и несмотря на все сложности, которые возникают в связи с кризисом, ковидными и постковидными явлениями, все равно нашим китайским партнерам удается поддерживать развитие", — прокомментировал пресс-секретарь президента.